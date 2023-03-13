https://ria.ru/20230313/belgorod-1857435807.html

В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты

В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты - РИА Новости, 13.03.2023

В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты

Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:48

2023-03-13T06:48

2023-03-13T09:07

происшествия

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, по словам губернатора, обломки ракет повредили два частных домовладения. На место уже выехали бригада скорой помощи, а также глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами, добавил Гладков.Позже губернатор уточнил, что медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. "Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет", — рассказал Гладков.C 24 февраля 2022 года Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории области действует высокий уровень террористической опасности, а в 15 населенных пунктах области — режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20230312/pvo-1857348626.html

белгород

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