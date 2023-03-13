https://ria.ru/20230313/bayden-1857427849.html

Байден выступит с обращением по защите банковской системы США

Байден выступит с обращением по защите банковской системы США - РИА Новости, 13.03.2023

Байден выступит с обращением по защите банковской системы США

Президент США Джо Байден заявил, что в понедельник утром по местному времени выступит с обращением, посвященным защите американской банковской системы. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T04:10

2023-03-13T04:10

2023-03-13T04:11

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден заявил, что в понедельник утром по местному времени выступит с обращением, посвященным защите американской банковской системы. "Завтра утром я выступлю с обращением о том, как мы будем поддерживать устойчивой банковскую систему для защиты исторического экономического восстановления", - говорится в заявлении Байдена. Он также сообщил, что по его распоряжению глава американского минфина и директор совета по национальной экономике все выходные работали над поиском решения в связи с банкротством и закрытием банков Silicon Valley Bank and Signature Bank, которое было найдено и позволит защитить американских рабочих и малый бизнес, а также финансовую систему страны. Ранее министр финансов страны Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230313/signature-1857423275.html

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в мире, сша, калифорния, джо байден, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша