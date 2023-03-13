https://ria.ru/20230313/bayden-1857425484.html

Байден ответит на вопросы о "банковском кризисе" в США, сообщил пресс-пул

Байден ответит на вопросы о "банковском кризисе" в США, сообщил пресс-пул - РИА Новости, 13.03.2023

Байден ответит на вопросы о "банковском кризисе" в США, сообщил пресс-пул

Президент США Джо Байден в понедельник утром ответит на вопросы о "банковском кризисе" в стране, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T03:24

2023-03-13T03:24

2023-03-13T03:42

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден в понедельник утром ответит на вопросы о "банковском кризисе" в стране, сообщает пресс-пул Белого дома. "Завтра утром", - сообщил президент на вопрос журналистов о том, собирается ли он "ответить на вопросы о банковском кризисе" в США. Ранее министр финансов страны Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230313/signature-1857423275.html

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