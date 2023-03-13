https://ria.ru/20230313/bankrotstvo-1857458911.html

Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB

Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB - РИА Новости, 13.03.2023

Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший пошутил в Instagram* о причине банкротства банков SVB и Signature, указав на неверно... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:36

2023-03-13T10:36

2023-03-13T11:32

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сша

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дональд трамп

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший пошутил в Instagram* о причине банкротства банков SVB и Signature, указав на неверно расставленные приоритеты в политике финансовой организации."Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею выкидывают из окна]", — написано в шуточном посте.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством кредитной организации в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.Ранее Daily Mail заявил, что в обанкротившемся Silicon Valley Bank отсутствовал генеральный директор по управлению рисками в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Лишь в начале года компания наняла Ким Олсон.Кроме того Джей Эрсапах, почти три года проработавшая главой управления рисками банка в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, все это время делала упор лишь на продвижение ЛГБТ-программ. Ее главными заслугами стали создание в банке "безопасного пространства", в котором гомосексуальные сотрудники могли делиться опытом "замужества и семейных отношений", а также "недели осведомленности о транссексуалах".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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