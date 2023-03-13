https://ria.ru/20230313/bankrotstvo-1857458911.html
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB - РИА Новости, 13.03.2023
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB
Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший пошутил в Instagram* о причине банкротства банков SVB и Signature, указав на неверно... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:36
2023-03-13T10:36
2023-03-13T11:32
технологии
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дональд трамп-младший
дональд трамп
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший пошутил в Instagram* о причине банкротства банков SVB и Signature, указав на неверно расставленные приоритеты в политике финансовой организации."Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею выкидывают из окна]", — написано в шуточном посте.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством кредитной организации в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.Ранее Daily Mail заявил, что в обанкротившемся Silicon Valley Bank отсутствовал генеральный директор по управлению рисками в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Лишь в начале года компания наняла Ким Олсон.Кроме того Джей Эрсапах, почти три года проработавшая главой управления рисками банка в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, все это время делала упор лишь на продвижение ЛГБТ-программ. Ее главными заслугами стали создание в банке "безопасного пространства", в котором гомосексуальные сотрудники могли делиться опытом "замужества и семейных отношений", а также "недели осведомленности о транссексуалах".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, сша, европа, дональд трамп-младший, дональд трамп, банкротство silicon valley bank
Технологии, США, Европа, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Банкротство Silicon Valley Bank
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB
Трамп-младший назвал чрезмерное внимание к гендерным вопросам причиной банкротства SVB
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший пошутил в Instagram* о причине банкротства банков SVB и Signature, указав на неверно расставленные приоритеты в политике финансовой организации.
"Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею выкидывают из окна]", — написано в шуточном посте.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством кредитной организации в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Ранее Daily Mail
заявил, что в обанкротившемся Silicon Valley Bank отсутствовал генеральный директор по управлению рисками в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Лишь в начале года компания наняла Ким Олсон.
Кроме того Джей Эрсапах, почти три года проработавшая главой управления рисками банка в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, все это время делала упор лишь на продвижение ЛГБТ-программ. Ее главными заслугами стали создание в банке "безопасного пространства", в котором гомосексуальные сотрудники могли делиться опытом "замужества и семейных отношений", а также "недели осведомленности о транссексуалах".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Доллар дешевеет к евро и иене из-за кризиса вокруг SVB