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Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB - РИА Новости, 13.03.2023
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10:36 13.03.2023 (обновлено: 11:32 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/bankrotstvo-1857458911.html
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB - РИА Новости, 13.03.2023
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB
Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший пошутил в Instagram* о причине банкротства банков SVB и Signature, указав на неверно... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:36
2023-03-13T11:32
технологии
сша
европа
дональд трамп-младший
дональд трамп
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший пошутил в Instagram* о причине банкротства банков SVB и Signature, указав на неверно расставленные приоритеты в политике финансовой организации."Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею выкидывают из окна]", — написано в шуточном посте.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством кредитной организации в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.Ранее Daily Mail заявил, что в обанкротившемся Silicon Valley Bank отсутствовал генеральный директор по управлению рисками в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Лишь в начале года компания наняла Ким Олсон.Кроме того Джей Эрсапах, почти три года проработавшая главой управления рисками банка в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, все это время делала упор лишь на продвижение ЛГБТ-программ. Ее главными заслугами стали создание в банке "безопасного пространства", в котором гомосексуальные сотрудники могли делиться опытом "замужества и семейных отношений", а также "недели осведомленности о транссексуалах".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230313/dollar-1857444024.html
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технологии, сша, европа, дональд трамп-младший, дональд трамп, банкротство silicon valley bank
Технологии, США, Европа, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Банкротство Silicon Valley Bank
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB

Трамп-младший назвал чрезмерное внимание к гендерным вопросам причиной банкротства SVB

© AFP 2023 / Noah BergerШтаб-квартира банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния
Штаб-квартира банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Noah Berger
Штаб-квартира банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший пошутил в Instagram* о причине банкротства банков SVB и Signature, указав на неверно расставленные приоритеты в политике финансовой организации.
"Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею выкидывают из окна]", — написано в шуточном посте.
Скриншот публикации Дональда Трампа — младшего в социальной сети
Скриншот публикации Дональда Трампа - младшего в социальной сети
Скриншот публикации Дональда Трампа — младшего в социальной сети
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством кредитной организации в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Ранее Daily Mail заявил, что в обанкротившемся Silicon Valley Bank отсутствовал генеральный директор по управлению рисками в период с апреля 2022 года по январь 2023 года. Лишь в начале года компания наняла Ким Олсон.
Кроме того Джей Эрсапах, почти три года проработавшая главой управления рисками банка в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, все это время делала упор лишь на продвижение ЛГБТ-программ. Ее главными заслугами стали создание в банке "безопасного пространства", в котором гомосексуальные сотрудники могли делиться опытом "замужества и семейных отношений", а также "недели осведомленности о транссексуалах".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Электронное табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Доллар дешевеет к евро и иене из-за кризиса вокруг SVB
08:56
 
ТехнологииСШАЕвропаДональд Трамп-младшийДональд ТрампБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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