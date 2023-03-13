https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html

Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков

Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков - РИА Новости, 13.03.2023

Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков

Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего главы государства Дональда Трампа в нынешних проблемах американской банковской системы. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:16

2023-03-13T18:16

2023-03-13T18:16

банкротство silicon valley bank

экономика

сша

дональд трамп

джо байден

калифорния

федеральная резервная система сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9214cdfbade74707b2841e3da5f721.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего главы государства Дональда Трампа в нынешних проблемах американской банковской системы. "Во время администрации Обамы-Байдена мы внедрили жесткие требования к банкам, таким как Silicon Valley Bank и Signature Bank… чтобы кризис, который мы видели в 2008 году, снова не повторился. К сожалению, предыдущая администрация отменила некоторые из этих требований", - сказал Байден в ходе выступления о проблемах банковской системы США. Он добавил, что будет просить конгресс и банковские регуляторы усилить требования к кредитным организациям, чтобы снизить вероятность новых банкротств. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банкротство silicon valley bank, экономика, сша, дональд трамп, джо байден, калифорния, федеральная резервная система сша, в мире