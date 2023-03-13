https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков - РИА Новости, 13.03.2023
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков
Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего главы государства Дональда Трампа в нынешних проблемах американской банковской системы. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:16
2023-03-13T18:16
2023-03-13T18:16
банкротство silicon valley bank
экономика
сша
дональд трамп
джо байден
калифорния
федеральная резервная система сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего главы государства Дональда Трампа в нынешних проблемах американской банковской системы. "Во время администрации Обамы-Байдена мы внедрили жесткие требования к банкам, таким как Silicon Valley Bank и Signature Bank… чтобы кризис, который мы видели в 2008 году, снова не повторился. К сожалению, предыдущая администрация отменила некоторые из этих требований", - сказал Байден в ходе выступления о проблемах банковской системы США. Он добавил, что будет просить конгресс и банковские регуляторы усилить требования к кредитным организациям, чтобы снизить вероятность новых банкротств. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банкротство silicon valley bank, экономика, сша, дональд трамп, джо байден, калифорния, федеральная резервная система сша, в мире
Банкротство Silicon Valley Bank, Экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Калифорния, Федеральная резервная система США, В мире
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков
Президент США Байден обвинил администрацию Трампа в нынешних проблемах американских банков