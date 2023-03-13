Рейтинг@Mail.ru
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков - РИА Новости, 13.03.2023
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков
Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего главы государства Дональда Трампа в нынешних проблемах американской банковской системы. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:16
2023-03-13T18:16
банкротство silicon valley bank
экономика
сша
дональд трамп
джо байден
калифорния
федеральная резервная система сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9214cdfbade74707b2841e3da5f721.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего главы государства Дональда Трампа в нынешних проблемах американской банковской системы. "Во время администрации Обамы-Байдена мы внедрили жесткие требования к банкам, таким как Silicon Valley Bank и Signature Bank… чтобы кризис, который мы видели в 2008 году, снова не повторился. К сожалению, предыдущая администрация отменила некоторые из этих требований", - сказал Байден в ходе выступления о проблемах банковской системы США. Он добавил, что будет просить конгресс и банковские регуляторы усилить требования к кредитным организациям, чтобы снизить вероятность новых банкротств. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ccdcb41275b170049f020163224ab7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
банкротство silicon valley bank, экономика, сша, дональд трамп, джо байден, калифорния, федеральная резервная система сша, в мире
Банкротство Silicon Valley Bank, Экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Калифорния, Федеральная резервная система США, В мире
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков

Президент США Байден обвинил администрацию Трампа в нынешних проблемах американских банков

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего главы государства Дональда Трампа в нынешних проблемах американской банковской системы.
"Во время администрации Обамы-Байдена мы внедрили жесткие требования к банкам, таким как Silicon Valley Bank и Signature Bank… чтобы кризис, который мы видели в 2008 году, снова не повторился. К сожалению, предыдущая администрация отменила некоторые из этих требований", - сказал Байден в ходе выступления о проблемах банковской системы США.
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB
Вчера, 12:37
Он добавил, что будет просить конгресс и банковские регуляторы усилить требования к кредитным организациям, чтобы снизить вероятность новых банкротств.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
11 марта, 20:09
 
Банкротство Silicon Valley BankЭкономикаСШАДональд ТрампДжо БайденКалифорнияФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала