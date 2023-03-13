https://ria.ru/20230313/banki-1857572071.html
Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков
Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков - РИА Новости, 13.03.2023
Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам американской банковской системы, заявил, что руководство обанкротившихся кредитных... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:06
2023-03-13T16:06
2023-03-13T16:28
джо байден
в мире
сша
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам американской банковской системы, заявил, что руководство обанкротившихся кредитных организаций будет уволено и привлечено к ответственности."Руководство этих банков будет уволено", - заявил он в ходе своего выступления в понедельник, трансляцию которого вел Белый дом.Байден добавил, что власти привлекут к ответственности виновных в банкротстве банков.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, сша, банкротство silicon valley bank
Джо Байден, В мире, США, Банкротство Silicon Valley Bank
Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков
Президент США Байден пообещал американцам, что руководство обанкротившихся банков уволят
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам американской банковской системы, заявил, что руководство обанкротившихся кредитных организаций будет уволено и привлечено к ответственности.
"Руководство этих банков будет уволено", - заявил он в ходе своего выступления в понедельник, трансляцию которого вел Белый дом.
Байден добавил, что власти привлекут к ответственности виновных в банкротстве банков.
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