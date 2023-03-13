https://ria.ru/20230313/banki-1857572071.html

Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков

Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков - РИА Новости, 13.03.2023

Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам американской банковской системы, заявил, что руководство обанкротившихся кредитных... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:06

2023-03-13T16:06

2023-03-13T16:28

джо байден

в мире

сша

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам американской банковской системы, заявил, что руководство обанкротившихся кредитных организаций будет уволено и привлечено к ответственности."Руководство этих банков будет уволено", - заявил он в ходе своего выступления в понедельник, трансляцию которого вел Белый дом.Байден добавил, что власти привлекут к ответственности виновных в банкротстве банков.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

джо байден, в мире, сша, банкротство silicon valley bank