https://ria.ru/20230313/banki-1857571465.html

Байден призвал американцев не сомневаться в безопасности банков

Байден призвал американцев не сомневаться в безопасности банков - РИА Новости, 13.03.2023

Байден призвал американцев не сомневаться в безопасности банков

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам в американской банковской системе, заявил, что банковская система государства... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:04

2023-03-13T16:04

2023-03-13T17:37

сша

в мире

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577978_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_9ab954ed3c7d0b9bcb51813819012f1b.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам в американской банковской системе, заявил, что банковская система государства остается в безопасности."Американцы могут быть уверены в том, что банковская система остается в безопасности", - заявил он в ходе своего выступления в понедельник, трансляцию которого вел Белый дом.Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.

https://ria.ru/20230313/tramp-1857472575.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, джо байден