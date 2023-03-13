https://ria.ru/20230313/banki-1857571465.html
Байден призвал американцев не сомневаться в безопасности банков
Байден призвал американцев не сомневаться в безопасности банков - РИА Новости, 13.03.2023
Байден призвал американцев не сомневаться в безопасности банков
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам в американской банковской системе, заявил, что банковская система государства... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:04
2023-03-13T16:04
2023-03-13T17:37
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам в американской банковской системе, заявил, что банковская система государства остается в безопасности."Американцы могут быть уверены в том, что банковская система остается в безопасности", - заявил он в ходе своего выступления в понедельник, трансляцию которого вел Белый дом.Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.
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РИА Новости
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сша, в мире, джо байден
Байден призвал американцев не сомневаться в безопасности банков
Джо Байден заявил, что банкротство SVB и Signature Bank не угрожает банковской системе США
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного проблемам в американской банковской системе, заявил, что банковская система государства остается в безопасности.
"Американцы могут быть уверены в том, что банковская система остается в безопасности", - заявил он в ходе своего выступления в понедельник, трансляцию которого вел Белый дом.
Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.
Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.
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