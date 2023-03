https://ria.ru/20230313/bank-1857632156.html

В Нью-Йорке клиенты интересуются судьбой вкладов в Signature Bank

Нью-йоркский Signature Bank, который был закрыт в воскресенье из-за системных рисков, работает в понедельник – клиенты активно подходят, чтобы поинтересоваться

экономика

нью-йорк (город)

калифорния

коннектикут

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

НЬЮ-ЙОРК, 13 мар – РИА Новости. Нью-йоркский Signature Bank, который был закрыт в воскресенье из-за системных рисков, работает в понедельник – клиенты активно подходят, чтобы поинтересоваться, есть ли доступ к вкладам, хотя очередей у банка нет и ситуация спокойная, передает корреспондент РИА Новости. "Сто процентов дела идут, как обычно. Все в порядке, вы не потеряете каких-либо средств. У вас есть доступ к счетам, все в норме. Вы не потеряете денег", - сказал сотрудник банка, в разговоре с РИА Новости. В центральном офисе банка на углу Пятой авеню и 46-й стрит несколько человек. Какого-либо ажиотажа или паники нет. В воскресенье сообщалось, что Signature Bank, был закрыт Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Чтобы защитить вкладчиков, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) перевела все депозиты и практически все активы Signature Bank в Signature Bridge Bank, N.A., банк с полным спектром услуг, который будет управляться FDIC, сообщалось в пресс-релизе FDIC. У Signature Bank было 40 отделений по всей стране в Нью-Йорке, Калифорнии, Коннектикуте, Северной Каролине и Неваде. Как заявляла Федеральная корпорация страхования вкладов, банковская деятельность включая онлайн-услуги возобновится в понедельник, 13 марта. "Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Signature Bridge Bank, N.A. и будут по-прежнему иметь бесперебойное обслуживание и доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты и чеки так же, как и раньше. Официальные чеки Signature Bank будут продолжать действовать. Кредитополучатели должны продолжать вносить платежи по кредиту в обычном режиме", отмечала FDIC. Перевод всех депозитов был завершен в рамках исключения системных рисков, указали в корпорации. По состоянию на 31 декабря 2022 года общая сумма активов Signature Bank составляла 110,4 миллиарда долларов, а общая сумма депозитов — 88,6 миллиарда долларов. В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

нью-йорк (город)

калифорния

коннектикут

2023

Новости

экономика, нью-йорк (город), калифорния, коннектикут, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank