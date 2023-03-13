https://ria.ru/20230313/bank-1857477930.html

Группа HSBC купила британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank

Группа HSBC купила британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank - РИА Новости, 13.03.2023

Группа HSBC купила британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc купила британский филиал Silicon Valley Bank, говорится в заявлении британского минфина. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:35

2023-03-13T11:35

2023-03-13T11:36

экономика

сша

калифорния

джереми хант

джанет йеллен

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

hsbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857381586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_558f6612337bc0749d7f765eac478779.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc купила британский филиал Silicon Valley Bank, говорится в заявлении британского минфина. "Сегодня правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK. Это гарантирует, что вклады клиентов защищены и доступны в обычном режиме, деньги налогоплательщиков не задействованы. Я рад, что мы достигли решения в столь короткие сроки", - приводятся в заявлении слова главы минфина Британии Джереми Ханта. Уточняется, что покупателем стала группа HSBC Holdings plc, которая была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. А согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг уже выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей вкладчиков. А позже в понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.

https://ria.ru/20230313/svb-1857441588.html

https://ria.ru/20230312/bank-1857383348.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, сша, калифорния, джереми хант, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, hsbc, банкротство silicon valley bank