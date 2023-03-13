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Группа HSBC купила британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank - РИА Новости, 13.03.2023
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11:35 13.03.2023 (обновлено: 11:36 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/bank-1857477930.html
Группа HSBC купила британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank
Группа HSBC купила британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank - РИА Новости, 13.03.2023
Группа HSBC купила британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc купила британский филиал Silicon Valley Bank, говорится в заявлении британского минфина. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:35
2023-03-13T11:36
экономика
сша
калифорния
джереми хант
джанет йеллен
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
hsbc
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc купила британский филиал Silicon Valley Bank, говорится в заявлении британского минфина. "Сегодня правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK. Это гарантирует, что вклады клиентов защищены и доступны в обычном режиме, деньги налогоплательщиков не задействованы. Я рад, что мы достигли решения в столь короткие сроки", - приводятся в заявлении слова главы минфина Британии Джереми Ханта. Уточняется, что покупателем стала группа HSBC Holdings plc, которая была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. А согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг уже выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей вкладчиков. А позже в понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.
https://ria.ru/20230313/svb-1857441588.html
https://ria.ru/20230312/bank-1857383348.html
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экономика, сша, калифорния, джереми хант, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, hsbc, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Калифорния, Джереми Хант, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, HSBC, Банкротство Silicon Valley Bank
Группа HSBC купила британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank

Британско-гонконгская банковская группа HSBC купила британский филиал Silicon Valley Bank

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc купила британский филиал Silicon Valley Bank, говорится в заявлении британского минфина.
"Сегодня правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK. Это гарантирует, что вклады клиентов защищены и доступны в обычном режиме, деньги налогоплательщиков не задействованы. Я рад, что мы достигли решения в столь короткие сроки", - приводятся в заявлении слова главы минфина Британии Джереми Ханта.
Штаб-квартира банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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Уточняется, что покупателем стала группа HSBC Holdings plc, которая была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. А согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов.
Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг уже выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей вкладчиков. А позже в понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Глава минфина США связала крушение банка SVB с ростом учетной ставки ФРС
Вчера, 18:58
 
ЭкономикаСШАКалифорнияДжереми ХантДжанет ЙелленДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАHSBCБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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