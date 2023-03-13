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Экстренные службы Австралии предупредили о крокодилах в паводковых водах
Экстренные службы Австралии предупредили о крокодилах в паводковых водах - РИА Новости, 13.03.2023
Экстренные службы Австралии предупредили о крокодилах в паводковых водах
Экстренные службы штата Квинсленд на северо-востоке Австралии предупреждают о крокодилах и акулах, заполонивших паводковые воды, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:33
2023-03-13T17:33
2023-03-13T18:26
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экстренные службы штата Квинсленд на северо-востоке Австралии предупреждают о крокодилах и акулах, заполонивших паводковые воды, сообщает телеканал ABC. Согласно управлению по чрезвычайным ситуациям штата, "беспрецедентный уровень подъема воды" наблюдается в населенных пунктах Берктаун, Думаджи и Грегори. "Крокодилы любят грязную воду, и их несколько раз видели. Вы просто не знаете, что находится под водой", - предупредил координатор управления Эллиот Данн. Мэр Берктауна Эрни Кэмп, который эвакуировался в субботу, предупредил оставшихся жителей, что им угрожают не только крокодилы, но и акулы. "Там, где есть крокодилы, особенно в эстуариях рек, скорее всего, есть и бычьи акулы", - приводит слова мэра газета Daily Mail. На севере штата полицейские спасли из воды кенгуренка, которого назвали Lucky ("Счастливчик"). Они подтвердили сообщения о крокодилах, которые прячутся в затопленных местах.
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австралия, квинсленд, в мире
Австралия, Квинсленд, В мире
Экстренные службы Австралии предупредили о крокодилах в паводковых водах
ABC: паводковые воды на северо-востоке Австралии кишат крокодилами и акулами
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Экстренные службы штата Квинсленд на северо-востоке Австралии предупреждают о крокодилах и акулах, заполонивших паводковые воды, сообщает телеканал ABC
.
Согласно управлению по чрезвычайным ситуациям штата, "беспрецедентный уровень подъема воды" наблюдается в населенных пунктах Берктаун, Думаджи и Грегори.
"Крокодилы любят грязную воду, и их несколько раз видели. Вы просто не знаете, что находится под водой", - предупредил координатор управления Эллиот Данн.
Мэр Берктауна Эрни Кэмп, который эвакуировался в субботу, предупредил оставшихся жителей, что им угрожают не только крокодилы, но и акулы.
"Там, где есть крокодилы, особенно в эстуариях рек, скорее всего, есть и бычьи акулы", - приводит слова мэра газета Daily Mail.
На севере штата полицейские спасли из воды кенгуренка, которого назвали Lucky ("Счастливчик"). Они подтвердили сообщения о крокодилах, которые прячутся в затопленных местах.
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