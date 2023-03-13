https://ria.ru/20230313/avstraliya-1857601766.html

Экстренные службы Австралии предупредили о крокодилах в паводковых водах

Экстренные службы Австралии предупредили о крокодилах в паводковых водах - РИА Новости, 13.03.2023

Экстренные службы Австралии предупредили о крокодилах в паводковых водах

Экстренные службы штата Квинсленд на северо-востоке Австралии предупреждают о крокодилах и акулах, заполонивших паводковые воды, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:33

2023-03-13T17:33

2023-03-13T18:26

австралия

квинсленд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756670957_0:8:1920:1088_1920x0_80_0_0_c017fb8b140d18d822dd5e9c52c25db1.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экстренные службы штата Квинсленд на северо-востоке Австралии предупреждают о крокодилах и акулах, заполонивших паводковые воды, сообщает телеканал ABC. Согласно управлению по чрезвычайным ситуациям штата, "беспрецедентный уровень подъема воды" наблюдается в населенных пунктах Берктаун, Думаджи и Грегори. "Крокодилы любят грязную воду, и их несколько раз видели. Вы просто не знаете, что находится под водой", - предупредил координатор управления Эллиот Данн. Мэр Берктауна Эрни Кэмп, который эвакуировался в субботу, предупредил оставшихся жителей, что им угрожают не только крокодилы, но и акулы. "Там, где есть крокодилы, особенно в эстуариях рек, скорее всего, есть и бычьи акулы", - приводит слова мэра газета Daily Mail. На севере штата полицейские спасли из воды кенгуренка, которого назвали Lucky ("Счастливчик"). Они подтвердили сообщения о крокодилах, которые прячутся в затопленных местах.

https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html

австралия

квинсленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, квинсленд, в мире