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"Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты"
"Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты" - РИА Новости, 13.03.2023
"Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты"
Картина Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" завоевала "Оскар" за спецэффекты, 95-я церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:02
2023-03-13T06:02
2023-03-13T06:02
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Картина Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" завоевала "Оскар" за спецэффекты, 95-я церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье. За победу в категории "Визуальные эффекты" также боролись "На западном фронте без перемен", "Чёрная Пантера: Ваканда навеки", "Бэтмен" и "Топ Ган: Мэверик". "Аватар: Путь воды" - снимался с использованием технологии performance capture, благодаря которой актеры на экране трансформировались в практически неузнаваемых существ. Впервые режиссер применил эту технологию в ходе съемок под водой. Бюджет картины превысил 250 миллионов долларов, кассовые сборы уже преодолели отметку в 2 миллиарда долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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лос-анджелес, джеймс кэмерон, в мире, сша
Культура, Лос-Анджелес, Джеймс Кэмерон, В мире, США
"Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты"
Картина Кэмерона "Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты"
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Картина Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" завоевала "Оскар" за спецэффекты, 95-я церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье.
За победу в категории "Визуальные эффекты" также боролись "На западном фронте без перемен", "Чёрная Пантера: Ваканда навеки", "Бэтмен" и "Топ Ган: Мэверик".
"Все везде и сразу" получил "Оскар" за лучший сценарий
"Аватар: Путь воды" - снимался с использованием технологии performance capture, благодаря которой актеры на экране трансформировались в практически неузнаваемых существ. Впервые режиссер применил эту технологию в ходе съемок под водой. Бюджет картины превысил 250 миллионов долларов, кассовые сборы уже преодолели отметку в 2 миллиарда долларов.