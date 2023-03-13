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"Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты"

"Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты" - РИА Новости, 13.03.2023

"Аватар: Путь воды" завоевал "Оскар" за "Лучшие визуальные спецэффекты"

Картина Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" завоевала "Оскар" за спецэффекты, 95-я церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:02

2023-03-13T06:02

2023-03-13T06:02

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лос-анджелес

джеймс кэмерон

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Картина Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" завоевала "Оскар" за спецэффекты, 95-я церемония вручения наград проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье. За победу в категории "Визуальные эффекты" также боролись "На западном фронте без перемен", "Чёрная Пантера: Ваканда навеки", "Бэтмен" и "Топ Ган: Мэверик". "Аватар: Путь воды" - снимался с использованием технологии performance capture, благодаря которой актеры на экране трансформировались в практически неузнаваемых существ. Впервые режиссер применил эту технологию в ходе съемок под водой. Бюджет картины превысил 250 миллионов долларов, кассовые сборы уже преодолели отметку в 2 миллиарда долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

лос-анджелес, джеймс кэмерон, в мире, сша