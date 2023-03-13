https://ria.ru/20230313/avariya-1857443547.html
В Калужской области столкнулись две фуры
В Калужской области столкнулись две фуры - РИА Новости, 13.03.2023
В Калужской области столкнулись две фуры
Затор возник на трассе М3 "Украина" в Калужской области, организован объезд, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:49
2023-03-13T08:49
2023-03-13T08:49
происшествия
калуга
калужская область
балабаново
авто
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Затор возник на трассе М3 "Украина" в Калужской области, организован объезд, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По официальным данным ГУМЧС по региону, ДТП произошло в 06.27 в Боровском районе на 92-ом километре автодороги М-3 "Украина". Произошло столкновение двух транспортных средств: фуры DAF и автомобиля Mercedes-Benz, есть пострадавший. В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что оба транспортных средства – грузовики. В результате ДТП пострадал один из водителей, он госпитализирован. "На трассе образовался крупный затор в обе стороны, но организован объезд через Балабаново, крюк 20 километров", - рассказал собеседник агентства. По данным из соцсетей, один из столкнувшихся грузовиков мог перевозить легковые автомобили.
https://ria.ru/20230313/delo-1857441905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга, калужская область, балабаново, авто
Происшествия, Калуга, Калужская область, Балабаново, Авто
В Калужской области столкнулись две фуры
В Калужской области на трассе М3 столкнулись две фуры, из-за этого организовали объезд