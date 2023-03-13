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В Калужской области столкнулись две фуры - РИА Новости, 13.03.2023
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08:49 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/avariya-1857443547.html
В Калужской области столкнулись две фуры
В Калужской области столкнулись две фуры - РИА Новости, 13.03.2023
В Калужской области столкнулись две фуры
Затор возник на трассе М3 "Украина" в Калужской области, организован объезд, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:49
2023-03-13T08:49
происшествия
калуга
калужская область
балабаново
авто
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Затор возник на трассе М3 "Украина" в Калужской области, организован объезд, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По официальным данным ГУМЧС по региону, ДТП произошло в 06.27 в Боровском районе на 92-ом километре автодороги М-3 "Украина". Произошло столкновение двух транспортных средств: фуры DAF и автомобиля Mercedes-Benz, есть пострадавший. В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что оба транспортных средства – грузовики. В результате ДТП пострадал один из водителей, он госпитализирован. "На трассе образовался крупный затор в обе стороны, но организован объезд через Балабаново, крюк 20 километров", - рассказал собеседник агентства. По данным из соцсетей, один из столкнувшихся грузовиков мог перевозить легковые автомобили.
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происшествия, калуга, калужская область, балабаново, авто
Происшествия, Калуга, Калужская область, Балабаново, Авто
В Калужской области столкнулись две фуры

В Калужской области на трассе М3 столкнулись две фуры, из-за этого организовали объезд

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Затор возник на трассе М3 "Украина" в Калужской области, организован объезд, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По официальным данным ГУМЧС по региону, ДТП произошло в 06.27 в Боровском районе на 92-ом километре автодороги М-3 "Украина". Произошло столкновение двух транспортных средств: фуры DAF и автомобиля Mercedes-Benz, есть пострадавший.
В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что оба транспортных средства – грузовики. В результате ДТП пострадал один из водителей, он госпитализирован.
"На трассе образовался крупный затор в обе стороны, но организован объезд через Балабаново, крюк 20 километров", - рассказал собеседник агентства.
По данным из соцсетей, один из столкнувшихся грузовиков мог перевозить легковые автомобили.
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