https://ria.ru/20230313/avariya-1857443547.html

В Калужской области столкнулись две фуры

В Калужской области столкнулись две фуры - РИА Новости, 13.03.2023

В Калужской области столкнулись две фуры

Затор возник на трассе М3 "Украина" в Калужской области, организован объезд, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:49

2023-03-13T08:49

2023-03-13T08:49

происшествия

калуга

калужская область

балабаново

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723676_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_4a23ea37873207e04fd98b6c4b726a89.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Затор возник на трассе М3 "Украина" в Калужской области, организован объезд, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По официальным данным ГУМЧС по региону, ДТП произошло в 06.27 в Боровском районе на 92-ом километре автодороги М-3 "Украина". Произошло столкновение двух транспортных средств: фуры DAF и автомобиля Mercedes-Benz, есть пострадавший. В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что оба транспортных средства – грузовики. В результате ДТП пострадал один из водителей, он госпитализирован. "На трассе образовался крупный затор в обе стороны, но организован объезд через Балабаново, крюк 20 километров", - рассказал собеседник агентства. По данным из соцсетей, один из столкнувшихся грузовиков мог перевозить легковые автомобили.

https://ria.ru/20230313/delo-1857441905.html

калуга

калужская область

балабаново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, калуга, калужская область, балабаново, авто