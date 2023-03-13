https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html

"За что мы платим?" В США решили пересмотреть расходы на помощь Украине

"За что мы платим?" В США решили пересмотреть расходы на помощь Украине - РИА Новости, 13.03.2023

"За что мы платим?" В США решили пересмотреть расходы на помощь Украине

Американские политики, выступающие за сокращение военной поддержки Киева, все чаще ссылаются на украинскую коррупцию. И призывают к тщательному аудиту расходов. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:11

специальная военная операция на украине

украина

кевин маккарти

владимир зеленский

марджори тейлор грин

вооруженные силы украины

пентагон

сша

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Американские политики, выступающие за сокращение военной поддержки Киева, все чаще ссылаются на украинскую коррупцию. И призывают к тщательному аудиту расходов. Скажется ли это на снабжении ВСУ — в материале РИА Новости."Я шпион"Одно из последних свидетельств того, что Украина торгует американским оружием, — заявления Джона Макинтайра. Он почти год воевал в разных подразделениях ВСУ, а сейчас перешел на сторону России.Макинтайр, по его словам, изначально планировал собрать данные о военных преступлениях украинских войск и коррупции в их рядах, а затем передать их в Москву.Американец сообщил, что командование ВСУ ворует страховые выплаты — 90 процентов семей погибших иностранцев никогда не увидят этих денег. Что важнее, многие виды оружия офицеры ВСУ продают: "На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок M4 и пулеметов M240 Bravo", — рассказал он в интервью RT.На Украине много магазинов с военной экипировкой, добавил Джон. И продолжил: "Помню, как-то раз смотрел и думал: "Хорошие шлемы, прямо как американские!" А потом до меня дошло, что все эти шлемы, бронежилеты, плитники разворовываются и на черном рынке перепродаются в эти магазины"."Маккарти к вам не поедет"Это очень серьезный сигнал о коррупции в ВСУ, однако в США о проблеме еще раньше заговорили республиканцы. Перед выборами в конгресс "слоны" обещали снизить расходы на Киев и провести аудит.Им удалось получить большинство в палате представителей, но сенат остался под контролем демократов. Из-за этого возникли трудности с назначением главы палаты представителей — Кевина Маккарти избрали только с 15-й попытки. И он, похоже, взялся исполнять обещания республиканцев.Минувшая неделя ознаменовалась заочной перепалкой Маккарти с Владимиром Зеленским. Американец даже отказался посетить Киев.Американские СМИ писали о попытках офиса Зеленского связаться с Маккарти, но разговор, судя по всему, не состоялся. По крайней мере, об этом свидетельствует призыв украинского президента к конгрессмену посетить Киев и лично убедиться, что все деньги расходуют должным образом."Мне не нужно ехать на Украину, чтобы понять, где пустой чек, а где — нет", — ответил Маккарти, имея в виду ничем не ограниченные траты США на Зеленского.Растущий госдолгРеспубликанец указывает на растущий госдолг США. Еще месяц назад он заявлял, что палата представителей не одобрит новые займы, если Белый дом не сократит расходы. А без разрешения конгресса Минфин повысить лимит не имеет права, поэтому Вашингтон рискует столкнуться с угрозой дефолта.В итоге правительство может пойти на экстраординарные меры — приостановить отчисления в пенсионные и социальные фонды. По оценке министра финансов Джанет Йеллен, этого хватит до середины лета. Если же в ближайшие месяцы договориться не удастся, возникнут серьезные проблемы.Конечно, это маловероятно. Все-таки дефолта в Вашингтоне не хочет никто.Едут ревизорыПодобная щепетильность — не прихоть Маккарти. Он выражает мнение значимой — особенно в условиях минимального большинства в палате представителей — части республиканцев. Одна из наиболее ярких сторонниц сокращения помощи Украине — Марджори Тэйлор Грин."В стране нет двухпартийной поддержки войны на Украине. Эта война ничего не дает американцам, кроме того, что заставляет их платить за нее", — говорит она. И называет киевский режим одним из самых коррумпированных в мире.Еще конгрессвумен планирует внести в парламент закон об аудите средств, выделяемых на поддержку ВСУ. Она пыталась протащить этот документ еще в прошлом созыве, но тогда инициативу заблокировали.Закон позволит конгрессу проверять эту статью расходов.Впрочем, Пентагон этим уже занимается — запущено около 20 аудитов. А после совместной поездки в Киев в конце января генеральные инспекторы военного ведомства, Госдепартамента и Агентства международного развития сообщили, что настаивают на отправке на Украину аудиторов и следователей. До этого они действовали дистанционно.Однако Марджори Тейлор Грин и некоторые ее коллеги по партии считают, что проверять должен именно конгресс — чтобы с результатами аудита могли ознакомиться все.Не только на оружии, но и на едеА на Украине коррупционные скандалы следуют один за другим. В конце января выяснилось, что продукты для ВСУ закупают по цене в два-три раза больше, чем даже в розничных магазинах в Киеве.Уволили 11 высокопоставленных чиновников, включая глав пяти регионов и заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова. Сам министр обороны Алексей Резников тоже чуть не лишился должности.В начале февраля глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что Резникова назначат министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его заменит начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.В тот же день Резников организовал пресс-конференцию. Заявил, что с поста его может снять только президент. И добавил, что, если бы Зеленский предложил ему возглавить Минстратегпром, он бы отказался. На следующий день Арахамия уточнил: Резников остается.Усталость американцевЛоббисты Украины в Вашингтоне попытались использовать скандал как пример антикоррупционной активности Зеленского. "Мы очень четко дали понять, что нам нужно видеть, как они ведут эту борьбу, какие шаги против предпринимают, включая надлежащее корпоративное управление и судебные меры, как продвигаются вперед", — заявила Виктория Нуланд.Однако американцы, судя по опросам, уже устали от бесконечного потакания Киеву. Январский опрос CBS News и YouGov показал, что более половины сторонников партии республиканцев хотели бы, чтобы их кандидаты в конгрессе выступили против поддержки Украины. Это вдвое больше, чем год назад.И если в мае 2022-го 60% респондентов выступали за всемерное содействие киевскому режиму, то теперь таких 48%. А тех, кто считает, что американская помощь чрезмерная, год назад было семь процентов, сейчас — 26.И настроения населения, и позиция наиболее активных политиков-республиканцев усложняют жизнь администрации Байдена.Однако даже если конгресс перестанет одобрять новые расходы на Украину, снабжение Киева не прекратится. У Байдена в любом случае останется возможность отправлять ВСУ имеющиеся на складах американские вооружения в рамках президентских полномочий.

https://ria.ru/20230306/tanki-1855366268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, кевин маккарти, владимир зеленский, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины, пентагон, сша