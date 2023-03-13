Рейтинг@Mail.ru
АСЕАН не готова к конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/asean-1857597457.html
АСЕАН не готова к конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики
АСЕАН не готова к конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики - РИА Новости, 13.03.2023
АСЕАН не готова к конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики
Государства АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) далеки от готовности эффективно реагировать на открытый конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:18
2023-03-13T17:18
в мире
китай
пекин
индонезия
тихий океан
экономическое сообщество асеан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_bf382d1c5cdb88d5d93d88edea569417.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Государства АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) далеки от готовности эффективно реагировать на открытый конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из отчета индонезийского института ISEAS. В отчете утверждается, что в последние годы "растущая военная активность Китая вызвала противодействие со стороны Запада, что привело к усилению напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, в центре борьбы за влияние между Пекином и Вашингтоном". Пограничные споры в регионе, например, в Южно-Китайском море, также обострились на фоне усиления территориального давления со стороны заинтересованных сторон: Китая, Индонезии, Вьетнама. По мнению аналитиков, спусковым крючком к вооруженному конфликту в регионе может стать вопрос Тайваня. "Недавние сообщения о росте оборонных бюджетов, увеличении закупок вооружений и бурной военной деятельности на основных морских путях в регионе добавили беспокойства региону Юго-Восточной Азии. Бюрократия, отсутствие координации и минимальный опыт совместных операций будут только мешать десяти странам блока АСЕАН", - приводит текст отчета индонезийская газета Jakarta Post. Хотя аналитики ISEAS считают, что шансы на настоящую войну в регионе АСЕАН остаются низкими, эксперты предостерегли лидеров стран блока от просчетов и недооценки существующих угроз. "Диалоги о сотрудничестве в области безопасности или обороны в регионе являются относительно табуированными, даже нежелательными. Они связаны с конфликтом и войной, а это не то, с чем АСЕАН комфортно иметь дело. Это исходит из веры в то, что Юго-Восточная Азия должна быть мирным регионом, что нет необходимости говорить об оружии. Так что сейчас оборонный союз невозможен. Мы не готовы к конфликтам", - приводит газета слова одного из авторов отчета Энди Арсаны. Аналитик по вопросам безопасности Джоханес Сулейман заявил, что некоторые страны АСЕАН, экономически зависимые от Китая, могут быстро отказаться от своих позиций нейтралитета и встать на сторону Пекина в случае открытого конфликта. "Не исключено, что в случае конфликта многие страны могут не встать на сторону нейтралитета, а примкнуть к Пекину. Самым важным аспектом в любом открытом конфликте является лидерство. Кто будет командовать? Сингапур может не согласиться соблюдать приказы Малайзии или Индонезии. Индонезия также, вероятно, будет колебаться, если ожидается получение команд от малазийского генерала", - пояснил Сулейман. Он также подчеркнул, что "попытка Китая захватить Тайвань станет наиболее вероятной причиной открытого конфликта". В инцидентах в Южно-Китайском море до сих пор в основном участвовали суда береговой охраны, при этом военные контакты практически отсутствовали. По данным Jakarta Post, некоторые представители разведки США также заявляют, что Китай может попытаться решить проблему Тайваня силой до 2027 года. "В тайваньском конфликте замешаны и Соединенные Штаты. В зависимости от действующих договоров Вашингтон может также привлечь Японию и Южную Корею. АСЕАН в этом случае определенно пострадает, поскольку Китай и Япония являются одними из наших главных торговых партнеров", - добавил Сулейман.
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857486965.html
https://ria.ru/20230105/shos-1843106432.html
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html
китай
пекин
индонезия
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_802ef8ab234102733cb5570c73cbff98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, индонезия, тихий океан, экономическое сообщество асеан
В мире, Китай, Пекин, Индонезия, Тихий океан, Экономическое сообщество АСЕАН
АСЕАН не готова к конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики

Аналитики ISEAS: в АСЕАН не готовы реагировать на конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Государства АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) далеки от готовности эффективно реагировать на открытый конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из отчета индонезийского института ISEAS.
В отчете утверждается, что в последние годы "растущая военная активность Китая вызвала противодействие со стороны Запада, что привело к усилению напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, в центре борьбы за влияние между Пекином и Вашингтоном". Пограничные споры в регионе, например, в Южно-Китайском море, также обострились на фоне усиления территориального давления со стороны заинтересованных сторон: Китая, Индонезии, Вьетнама. По мнению аналитиков, спусковым крючком к вооруженному конфликту в регионе может стать вопрос Тайваня.
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
СМИ: Тайвань планирует готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина
Вчера, 12:08
"Недавние сообщения о росте оборонных бюджетов, увеличении закупок вооружений и бурной военной деятельности на основных морских путях в регионе добавили беспокойства региону Юго-Восточной Азии. Бюрократия, отсутствие координации и минимальный опыт совместных операций будут только мешать десяти странам блока АСЕАН", - приводит текст отчета индонезийская газета Jakarta Post.
Хотя аналитики ISEAS считают, что шансы на настоящую войну в регионе АСЕАН остаются низкими, эксперты предостерегли лидеров стран блока от просчетов и недооценки существующих угроз.
"Диалоги о сотрудничестве в области безопасности или обороны в регионе являются относительно табуированными, даже нежелательными. Они связаны с конфликтом и войной, а это не то, с чем АСЕАН комфортно иметь дело. Это исходит из веры в то, что Юго-Восточная Азия должна быть мирным регионом, что нет необходимости говорить об оружии. Так что сейчас оборонный союз невозможен. Мы не готовы к конфликтам", - приводит газета слова одного из авторов отчета Энди Арсаны.
Аналитик по вопросам безопасности Джоханес Сулейман заявил, что некоторые страны АСЕАН, экономически зависимые от Китая, могут быстро отказаться от своих позиций нейтралитета и встать на сторону Пекина в случае открытого конфликта.
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН
5 января, 06:09
"Не исключено, что в случае конфликта многие страны могут не встать на сторону нейтралитета, а примкнуть к Пекину. Самым важным аспектом в любом открытом конфликте является лидерство. Кто будет командовать? Сингапур может не согласиться соблюдать приказы Малайзии или Индонезии. Индонезия также, вероятно, будет колебаться, если ожидается получение команд от малазийского генерала", - пояснил Сулейман.
Он также подчеркнул, что "попытка Китая захватить Тайвань станет наиболее вероятной причиной открытого конфликта". В инцидентах в Южно-Китайском море до сих пор в основном участвовали суда береговой охраны, при этом военные контакты практически отсутствовали. По данным Jakarta Post, некоторые представители разведки США также заявляют, что Китай может попытаться решить проблему Тайваня силой до 2027 года.
"В тайваньском конфликте замешаны и Соединенные Штаты. В зависимости от действующих договоров Вашингтон может также привлечь Японию и Южную Корею. АСЕАН в этом случае определенно пострадает, поскольку Китай и Япония являются одними из наших главных торговых партнеров", - добавил Сулейман.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си
Вчера, 05:27
 
В миреКитайПекинИндонезияТихий океанЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала