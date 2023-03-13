https://ria.ru/20230313/asean-1857597457.html

АСЕАН не готова к конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики

АСЕАН не готова к конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики - РИА Новости, 13.03.2023

АСЕАН не готова к конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили аналитики

Государства АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) далеки от готовности эффективно реагировать на открытый конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:18

2023-03-13T17:18

2023-03-13T17:18

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Государства АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) далеки от готовности эффективно реагировать на открытый конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из отчета индонезийского института ISEAS. В отчете утверждается, что в последние годы "растущая военная активность Китая вызвала противодействие со стороны Запада, что привело к усилению напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, в центре борьбы за влияние между Пекином и Вашингтоном". Пограничные споры в регионе, например, в Южно-Китайском море, также обострились на фоне усиления территориального давления со стороны заинтересованных сторон: Китая, Индонезии, Вьетнама. По мнению аналитиков, спусковым крючком к вооруженному конфликту в регионе может стать вопрос Тайваня. "Недавние сообщения о росте оборонных бюджетов, увеличении закупок вооружений и бурной военной деятельности на основных морских путях в регионе добавили беспокойства региону Юго-Восточной Азии. Бюрократия, отсутствие координации и минимальный опыт совместных операций будут только мешать десяти странам блока АСЕАН", - приводит текст отчета индонезийская газета Jakarta Post. Хотя аналитики ISEAS считают, что шансы на настоящую войну в регионе АСЕАН остаются низкими, эксперты предостерегли лидеров стран блока от просчетов и недооценки существующих угроз. "Диалоги о сотрудничестве в области безопасности или обороны в регионе являются относительно табуированными, даже нежелательными. Они связаны с конфликтом и войной, а это не то, с чем АСЕАН комфортно иметь дело. Это исходит из веры в то, что Юго-Восточная Азия должна быть мирным регионом, что нет необходимости говорить об оружии. Так что сейчас оборонный союз невозможен. Мы не готовы к конфликтам", - приводит газета слова одного из авторов отчета Энди Арсаны. Аналитик по вопросам безопасности Джоханес Сулейман заявил, что некоторые страны АСЕАН, экономически зависимые от Китая, могут быстро отказаться от своих позиций нейтралитета и встать на сторону Пекина в случае открытого конфликта. "Не исключено, что в случае конфликта многие страны могут не встать на сторону нейтралитета, а примкнуть к Пекину. Самым важным аспектом в любом открытом конфликте является лидерство. Кто будет командовать? Сингапур может не согласиться соблюдать приказы Малайзии или Индонезии. Индонезия также, вероятно, будет колебаться, если ожидается получение команд от малазийского генерала", - пояснил Сулейман. Он также подчеркнул, что "попытка Китая захватить Тайвань станет наиболее вероятной причиной открытого конфликта". В инцидентах в Южно-Китайском море до сих пор в основном участвовали суда береговой охраны, при этом военные контакты практически отсутствовали. По данным Jakarta Post, некоторые представители разведки США также заявляют, что Китай может попытаться решить проблему Тайваня силой до 2027 года. "В тайваньском конфликте замешаны и Соединенные Штаты. В зависимости от действующих договоров Вашингтон может также привлечь Японию и Южную Корею. АСЕАН в этом случае определенно пострадает, поскольку Китай и Япония являются одними из наших главных торговых партнеров", - добавил Сулейман.

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857486965.html

https://ria.ru/20230105/shos-1843106432.html

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, пекин, индонезия, тихий океан, экономическое сообщество асеан