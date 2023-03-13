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Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска
Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска
Украинские войска в Артемовске нуждаются в поставках боеприпасов и вооружения, заявил в эфире телеканала "Рада" начальник пресс-службы 10-й отдельной... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:07
2023-03-13T17:07
2023-03-13T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске нуждаются в поставках боеприпасов и вооружения, заявил в эфире телеканала "Рада" начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба. "На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное. Нелегко: мы тут стоим уже десятый месяц без ротации, поле, сырость, сейчас не тепло", — сказал он. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил сегодня, что ситуация в районе Артемовска "остается сложной". По информации The Wall Street Journal, ВСУ несут там большие потери из-за невозможности подвезти боеприпасы и эвакуировать раненых.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска
Бригада "Эдельвейс" заявила, что ВСУ в Артемовске нуждаются в боеприпасах и вооружении