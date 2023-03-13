https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857593342.html

Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска

Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска

Украинские войска в Артемовске нуждаются в поставках боеприпасов и вооружения, заявил в эфире телеканала "Рада" начальник пресс-службы 10-й отдельной... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:07

2023-03-13T17:07

2023-03-13T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске нуждаются в поставках боеприпасов и вооружения, заявил в эфире телеканала "Рада" начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба. "На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное. Нелегко: мы тут стоим уже десятый месяц без ротации, поле, сырость, сейчас не тепло", — сказал он. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил сегодня, что ситуация в районе Артемовска "остается сложной". По информации The Wall Street Journal, ВСУ несут там большие потери из-за невозможности подвезти боеприпасы и эвакуировать раненых.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году.

https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр