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Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 13.03.2023 (обновлено: 17:31 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857593342.html
Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска
Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска
Украинские войска в Артемовске нуждаются в поставках боеприпасов и вооружения, заявил в эфире телеканала "Рада" начальник пресс-службы 10-й отдельной... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:07
2023-03-13T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске нуждаются в поставках боеприпасов и вооружения, заявил в эфире телеканала "Рада" начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба. "На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное. Нелегко: мы тут стоим уже десятый месяц без ротации, поле, сырость, сейчас не тепло", — сказал он. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил сегодня, что ситуация в районе Артемовска "остается сложной". По информации The Wall Street Journal, ВСУ несут там большие потери из-за невозможности подвезти боеприпасы и эвакуировать раненых.Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html
артемовск
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские войска заявили о нехватке боеприпасов для удержания Артемовска

Бригада "Эдельвейс" заявила, что ВСУ в Артемовске нуждаются в боеприпасах и вооружении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске нуждаются в поставках боеприпасов и вооружения, заявил в эфире телеканала "Рада" начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.
"На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное. Нелегко: мы тут стоим уже десятый месяц без ротации, поле, сырость, сейчас не тепло", — сказал он.
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных
Вчера, 13:32
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил сегодня, что ситуация в районе Артемовска "остается сложной". По информации The Wall Street Journal, ВСУ несут там большие потери из-за невозможности подвезти боеприпасы и эвакуировать раненых.
Накануне основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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