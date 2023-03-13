https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857567474.html

СМИ назвали причину больших потерь украинских войск в Артемовске

СМИ назвали причину больших потерь украинских войск в Артемовске - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ назвали причину больших потерь украинских войск в Артемовске

Украинские войска несут большие потери в Артемовске на фоне проблем с отсутствием возможности эвакуировать раненых, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:49

2023-03-13T15:49

2023-03-13T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

артемовск

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855189870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f05e1b660530a0cd19806acc0aa9371.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в Артемовске на фоне проблем с отсутствием возможности эвакуировать раненых, пишет газета Wall Street Journal. "Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств", - говорится в статье. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил в понедельник, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной". В начале марта боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач на этом направлении, рассказал РИА Новости, что украинские военные уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html

донецкая народная республика

артемовск

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр