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СМИ назвали причину больших потерь украинских войск в Артемовске - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 13.03.2023 (обновлено: 15:50 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857567474.html
СМИ назвали причину больших потерь украинских войск в Артемовске
СМИ назвали причину больших потерь украинских войск в Артемовске - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ назвали причину больших потерь украинских войск в Артемовске
Украинские войска несут большие потери в Артемовске на фоне проблем с отсутствием возможности эвакуировать раненых, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:49
2023-03-13T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в Артемовске на фоне проблем с отсутствием возможности эвакуировать раненых, пишет газета Wall Street Journal. "Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств", - говорится в статье. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил в понедельник, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной". В начале марта боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач на этом направлении, рассказал РИА Новости, что украинские военные уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html
донецкая народная республика
артемовск
украина
россия
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ назвали причину больших потерь украинских войск в Артемовске

WSJ: украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за проблем с вывозом раненых

© AP Photo / Yevhen TitovРаненный украинский военнослужащий в районе Артемовска
Раненный украинский военнослужащий в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Yevhen Titov
Раненный украинский военнослужащий в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в Артемовске на фоне проблем с отсутствием возможности эвакуировать раненых, пишет газета Wall Street Journal.
"Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств", - говорится в статье.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил в понедельник, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".
В начале марта боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач на этом направлении, рассказал РИА Новости, что украинские военные уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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