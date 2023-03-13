https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857476972.html

В Киеве считают, что в Артемовске остались около тысячи мирных жителей

В Киеве считают, что в Артемовске остались около тысячи мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2023

В Киеве считают, что в Артемовске остались около тысячи мирных жителей

Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в Артемовске могут оставаться порядка тысячи мирных жителей. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:32

2023-03-13T11:32

2023-03-13T11:34

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

украина

россия

ирина верещук

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855023430_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8238812e0f957f16258a56de50ac715d.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в Артемовске могут оставаться порядка тысячи мирных жителей. "Возможно, там остаются 1 тысяча взрослых, и мы не знаем, (остаются ли там) дети. Хочется думать, что нет", - заявила Верещук в интервью испанской газете Pais. Верещук добавила, что, по данным на 8 марта, в городе находились порядка 4 тысяч взрослых и 34 ребенка, но, по ее словам, эта цифра уже не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что в феврале Верещук призвала жителей Артемовска эвакуироваться из города, если они законопослушные, патриотичные граждане. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава киевских войск. Как в феврале заявлял РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы создать неприемлемые условия для жизни мирного населения. По его словам, украинские войска "объявили об эвакуации мирного населения и хотят, чтобы жители покидали город, их цель - создать неприемлемые для жизни условия..., для них люди не важны, важно уничтожить город", он охарактеризовал их действия как "отчаянные". В октябре прошлого года очевидцы рассказывали журналистам, что украинские войска обстреливают эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска в ДНР и близлежащих населенных пунктов.

https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857148809.html

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856264600.html

донецкая народная республика

артемовск

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, украина, россия, ирина верещук, ситуация в днр и лнр