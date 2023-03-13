https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857454248.html
Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной
Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной - РИА Новости, 13.03.2023
Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной
Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, которого... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:15
2023-03-13T10:15
2023-03-13T11:30
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, которого цитирует в Telegram-канале ресурс Military Media Center."Штурмовые отряды "Вагнера" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", — сказал Сырский.Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идут ожесточенные бои. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
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Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал ситуацию в районе Артемовска сложной