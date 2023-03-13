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Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 13.03.2023 (обновлено: 11:30 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857454248.html
Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной
Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной - РИА Новости, 13.03.2023
Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной
Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, которого... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:15
2023-03-13T11:30
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, которого цитирует в Telegram-канале ресурс Military Media Center."Штурмовые отряды "Вагнера" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", — сказал Сырский.Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идут ожесточенные бои. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал ситуацию в районе Артемовска сложной

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные в районе Артемовска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, которого цитирует в Telegram-канале ресурс Military Media Center.
"Штурмовые отряды "Вагнера" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", — сказал Сырский.
Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идут ожесточенные бои. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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