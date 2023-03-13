https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857454248.html

Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной

Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной - РИА Новости, 13.03.2023

Украинский военачальник назвал ситуацию в районе Артемовска сложной

Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, которого... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:15

2023-03-13T10:15

2023-03-13T11:30

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, которого цитирует в Telegram-канале ресурс Military Media Center."Штурмовые отряды "Вагнера" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", — сказал Сырский.Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продолжают продвигаться вперед, несмотря на то что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным котлом, как это было в Дебальцево в 2015 году. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идут ожесточенные бои. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html

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украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия