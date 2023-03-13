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Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске - РИА Новости, 13.03.2023

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске

Суд избрал обвиняемому в убийстве 16-летней девушки в Подольске меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 мая 2023 года, сообщает подмосковная... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:19

2023-03-13T12:19

2023-03-13T12:27

происшествия

подольск

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд избрал обвиняемому в убийстве 16-летней девушки в Подольске меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 мая 2023 года, сообщает подмосковная прокуратура. Тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее было обнаружено в квартире в подмосковном Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. Дверь в квартиру была заперта, в квартиру ее друзья попали через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Кроме того, в ходе следствия появилась информация, что родители девочки сообщали в правоохранительные органы об угрозах, поступающих от обвиняемого в адрес несовершеннолетней, было возбуждено дело о халатности. "С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд избрал в отношении 18-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 мая 2023 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье)