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Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске - РИА Новости, 13.03.2023
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12:19 13.03.2023 (обновлено: 12:27 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/arest-1857491401.html
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске - РИА Новости, 13.03.2023
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске
Суд избрал обвиняемому в убийстве 16-летней девушки в Подольске меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 мая 2023 года, сообщает подмосковная... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:19
2023-03-13T12:27
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд избрал обвиняемому в убийстве 16-летней девушки в Подольске меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 мая 2023 года, сообщает подмосковная прокуратура. Тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее было обнаружено в квартире в подмосковном Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. Дверь в квартиру была заперта, в квартиру ее друзья попали через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Кроме того, в ходе следствия появилась информация, что родители девочки сообщали в правоохранительные органы об угрозах, поступающих от обвиняемого в адрес несовершеннолетней, было возбуждено дело о халатности. "С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд избрал в отношении 18-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 мая 2023 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.
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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске

Суд арестовал обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Подольске

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Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд избрал обвиняемому в убийстве 16-летней девушки в Подольске меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 мая 2023 года, сообщает подмосковная прокуратура.
Тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее было обнаружено в квартире в подмосковном Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. Дверь в квартиру была заперта, в квартиру ее друзья попали через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Кроме того, в ходе следствия появилась информация, что родители девочки сообщали в правоохранительные органы об угрозах, поступающих от обвиняемого в адрес несовершеннолетней, было возбуждено дело о халатности.
"С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд избрал в отношении 18-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 мая 2023 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.
 
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