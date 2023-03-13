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Экс-мэру Тынды Михайловой продлили арест - РИА Новости, 13.03.2023
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06:20 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/arest-1857433824.html
Экс-мэру Тынды Михайловой продлили арест
Экс-мэру Тынды Михайловой продлили арест - РИА Новости, 13.03.2023
Экс-мэру Тынды Михайловой продлили арест
Бывшему мэру города Тында в Приамурье Марине Михайловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, продлили содержание в СИЗО на месяц, сообщили... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:20
2023-03-13T06:20
происшествия
благовещенск
тында
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Бывшему мэру города Тында в Приамурье Марине Михайловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, продлили содержание в СИЗО на месяц, сообщили РИА Новости в городском суде Благовещенска. "Десятого марта вынесено решение суда о продлении меры пресечения Михайловой до 14 апреля 2023 года, то есть на один месяц. Именно столько просило следствие, и на основании того, что она, возможно, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, суд вынес такое решение", - рассказал агентству пресс-секретарь суда Александр Воронин. Адвокат Михайловой Каро Жамкочян намерен обжаловать это решение. "Мною будет подана апелляционная жалоба на постановление суда первой инстанции о продлении меры пресечения, в отношении бывшего мэра города Тынды Михайловой М.В.", - написал защитник в своём телеграм-канале. Михайлова находится в СИЗО с 18 декабря 2022 года. 28 декабря адвокат уже пытался перевести её под домашний арест, но суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. По версии следствия, в июле 2021 года администрация города заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Красная Пресня за 600 миллионов рублей. В декабре 2021 года мэр Тынды приняла и оплатила материалы, поставленные подрядчиком, стоимостью более 130 миллионов. При этом подрядчик работы не выполнил, материал, приобретенный для работ, отсутствовал, считает следствие. Благовещенский городской суд также заключил под стражу гендиректора компании "Карьер-А" Давида Маргаряна, который, по версии следствия, похитил деньги путем мошенничества.
https://ria.ru/20230309/vladivostok-1856660249.html
https://ria.ru/20230306/gurovich-1856218074.html
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происшествия, благовещенск, тында, благовещенский городской суд
Происшествия, Благовещенск, Тында, Благовещенский городской суд
Экс-мэру Тынды Михайловой продлили арест

Экс-мэру Тынды Михайловой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, продлили арест

© Фото : страница Марины Мягковой во ВКонтактеМарина Мягкова
Марина Мягкова - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : страница Марины Мягковой во ВКонтакте
Марина Мягкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Бывшему мэру города Тында в Приамурье Марине Михайловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, продлили содержание в СИЗО на месяц, сообщили РИА Новости в городском суде Благовещенска.
"Десятого марта вынесено решение суда о продлении меры пресечения Михайловой до 14 апреля 2023 года, то есть на один месяц. Именно столько просило следствие, и на основании того, что она, возможно, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, суд вынес такое решение", - рассказал агентству пресс-секретарь суда Александр Воронин.
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Адвокат Михайловой Каро Жамкочян намерен обжаловать это решение.
"Мною будет подана апелляционная жалоба на постановление суда первой инстанции о продлении меры пресечения, в отношении бывшего мэра города Тынды Михайловой М.В.", - написал защитник в своём телеграм-канале.
Михайлова находится в СИЗО с 18 декабря 2022 года. 28 декабря адвокат уже пытался перевести её под домашний арест, но суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения.
По версии следствия, в июле 2021 года администрация города заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Красная Пресня за 600 миллионов рублей. В декабре 2021 года мэр Тынды приняла и оплатила материалы, поставленные подрядчиком, стоимостью более 130 миллионов. При этом подрядчик работы не выполнил, материал, приобретенный для работ, отсутствовал, считает следствие.
Благовещенский городской суд также заключил под стражу гендиректора компании "Карьер-А" Давида Маргаряна, который, по версии следствия, похитил деньги путем мошенничества.
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