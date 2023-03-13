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Тверского чиновника уволили из-за аниматора в костюме голого мужчины - РИА Новости, 13.03.2023
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11:48 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/animator-1857482517.html
Тверского чиновника уволили из-за аниматора в костюме голого мужчины
Тверского чиновника уволили из-за аниматора в костюме голого мужчины - РИА Новости, 13.03.2023
Тверского чиновника уволили из-за аниматора в костюме голого мужчины
Первый заместитель главы администрации Сонковского муниципального округа Тверской области Юрий Байков лишился должности после праздника для сотрудниц к 8 Марта, РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:48
2023-03-13T11:48
общество
происшествия
россия
тверская область
праздник
8 марта
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РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Сонковского муниципального округа Тверской области Юрий Байков лишился должности после праздника для сотрудниц к 8 Марта, на котором женщин поздравлял аниматор в костюме голого мужчины, сообщил РИА Новости глава округа Андрей Гусев. На минувшей неделе в социальных сетях появилось видео, на котором персонаж в поролоновом костюме голого мужчины танцует перед собравшимися в зале женщинами. Утверждалось, что представление было устроено для сотрудниц администрации Сонковского района Тверской области к 8 Марта. Видео получило резонанс. "Это мероприятие было поручено первому заместителю. И что такой ужас произошел. Это официальная фирма предоставляла, она и в том году предоставляла. Почему так получилось, я спросил у первого заместителя, конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", - рассказал Гусев. Он уточнил, что уволил Байкова "с сегодняшнего дня". Сам Байков рассказал РИА Новости, что был ответственным только за сбор денег для подарков и не знает, кто и как организовал представление. Байков подтвердил, что понедельник - его последний рабочий день.
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общество, происшествия, россия, тверская область, праздник, 8 марта
Общество, Происшествия, Россия, Тверская область, Праздник, 8 марта
Тверского чиновника уволили из-за аниматора в костюме голого мужчины

Чиновника в Тверской области уволили после праздника с аниматором в костюме голого мужчины

CC BY-SA 3.0 / Scorpion-811 / Сонково
Сонково - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Scorpion-811 /
Сонково. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Сонковского муниципального округа Тверской области Юрий Байков лишился должности после праздника для сотрудниц к 8 Марта, на котором женщин поздравлял аниматор в костюме голого мужчины, сообщил РИА Новости глава округа Андрей Гусев.
На минувшей неделе в социальных сетях появилось видео, на котором персонаж в поролоновом костюме голого мужчины танцует перед собравшимися в зале женщинами. Утверждалось, что представление было устроено для сотрудниц администрации Сонковского района Тверской области к 8 Марта. Видео получило резонанс.
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"Это мероприятие было поручено первому заместителю. И что такой ужас произошел. Это официальная фирма предоставляла, она и в том году предоставляла. Почему так получилось, я спросил у первого заместителя, конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", - рассказал Гусев.
Он уточнил, что уволил Байкова "с сегодняшнего дня".
Сам Байков рассказал РИА Новости, что был ответственным только за сбор денег для подарков и не знает, кто и как организовал представление. Байков подтвердил, что понедельник - его последний рабочий день.
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ОбществоПроисшествияРоссияТверская областьПраздник8 марта
 
 
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