https://ria.ru/20230313/animator-1857482517.html

Тверского чиновника уволили из-за аниматора в костюме голого мужчины

Тверского чиновника уволили из-за аниматора в костюме голого мужчины - РИА Новости, 13.03.2023

Тверского чиновника уволили из-за аниматора в костюме голого мужчины

Первый заместитель главы администрации Сонковского муниципального округа Тверской области Юрий Байков лишился должности после праздника для сотрудниц к 8 Марта, РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:48

2023-03-13T11:48

2023-03-13T11:48

общество

происшествия

россия

тверская область

праздник

8 марта

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РЯЗАНЬ, 13 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Сонковского муниципального округа Тверской области Юрий Байков лишился должности после праздника для сотрудниц к 8 Марта, на котором женщин поздравлял аниматор в костюме голого мужчины, сообщил РИА Новости глава округа Андрей Гусев. На минувшей неделе в социальных сетях появилось видео, на котором персонаж в поролоновом костюме голого мужчины танцует перед собравшимися в зале женщинами. Утверждалось, что представление было устроено для сотрудниц администрации Сонковского района Тверской области к 8 Марта. Видео получило резонанс. "Это мероприятие было поручено первому заместителю. И что такой ужас произошел. Это официальная фирма предоставляла, она и в том году предоставляла. Почему так получилось, я спросил у первого заместителя, конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", - рассказал Гусев. Он уточнил, что уволил Байкова "с сегодняшнего дня". Сам Байков рассказал РИА Новости, что был ответственным только за сбор денег для подарков и не знает, кто и как организовал представление. Байков подтвердил, что понедельник - его последний рабочий день.

https://ria.ru/20230226/bliny-1854379425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, происшествия, россия, тверская область, праздник, 8 марта