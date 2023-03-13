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В США рассказали, к чему приведет продажа активов американскими банками - РИА Новости, 13.03.2023
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19:58 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/aktivy-1857636704.html
В США рассказали, к чему приведет продажа активов американскими банками
В США рассказали, к чему приведет продажа активов американскими банками - РИА Новости, 13.03.2023
В США рассказали, к чему приведет продажа активов американскими банками
Американским банкам придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг, сообщил РИА Новости бывший помощник министра... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:58
2023-03-13T19:58
экономика
сша
вашингтон (штат)
пол крейг робертс
рональд рейган
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Американским банкам придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Банки должны будут продавать финансовые активы, чтобы отвечать выводу средств, а эти продажи спровоцируют падение стоимости активов", - сообщил Робертс. Он добавил, что существуют "триллионы" вторичных финансовых инструментов, которые чувствительны к изменению ставки ФРС.
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экономика, сша, вашингтон (штат), пол крейг робертс, рональд рейган, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Вашингтон (штат), Пол Крейг Робертс, Рональд Рейган, Федеральная резервная система США
В США рассказали, к чему приведет продажа активов американскими банками

Экс-помощник главы Минфина США Робертс: банки США обесценят стоимость активов из-за продаж

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Американским банкам придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Банки должны будут продавать финансовые активы, чтобы отвечать выводу средств, а эти продажи спровоцируют падение стоимости активов", - сообщил Робертс.
Он добавил, что существуют "триллионы" вторичных финансовых инструментов, которые чувствительны к изменению ставки ФРС.
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