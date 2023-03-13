https://ria.ru/20230313/aktivy-1857636704.html

В США рассказали, к чему приведет продажа активов американскими банками

В США рассказали, к чему приведет продажа активов американскими банками - РИА Новости, 13.03.2023

В США рассказали, к чему приведет продажа активов американскими банками

Американским банкам придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг, сообщил РИА Новости бывший помощник министра... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:58

2023-03-13T19:58

2023-03-13T19:58

экономика

сша

вашингтон (штат)

пол крейг робертс

рональд рейган

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Американским банкам придется избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесценению бумаг, сообщил РИА Новости бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Банки должны будут продавать финансовые активы, чтобы отвечать выводу средств, а эти продажи спровоцируют падение стоимости активов", - сообщил Робертс. Он добавил, что существуют "триллионы" вторичных финансовых инструментов, которые чувствительны к изменению ставки ФРС.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

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экономика, сша, вашингтон (штат), пол крейг робертс, рональд рейган, федеральная резервная система сша