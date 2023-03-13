https://ria.ru/20230313/aktivisty-1857565288.html

Активисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши

Активисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши - РИА Новости, 13.03.2023

Активисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши

Климатические активисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), сообщает издание Onet. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:42

2023-03-13T15:42

2023-03-13T15:42

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варшава

матеуш моравецкий

польша

право и справедливость

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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Климатические активисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), сообщает издание Onet. "Активисты движения "Климатическая солидарность" вошли в здание офиса "Права и справедливости" на улице Новогродской в Варшаве, где приклеили себя к стенам и приковали к радиатору отопления. Они требуют встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким, который до сих пор не ответил на открытое письмо, адресованное ему", - говорится в сообщении. По данным издания, на место прибыли значительные силы полиции. Активисты направили 23 февраля открытое письмо Моравецкому, в котором потребовали изменений в польской энергетической политике. Они, в частности, требуют от Совета министров развивать в каждом муниципалитете энергетический кооператив, и отдавать в руки жителей часть власти над энергетическими компаниями с участием государства. "Пока узкая группа извлекает выгоду из централизации, не будут созданы наилучшие возможные условия для массового производства энергии. Поэтому мы требуем социального представительства, гражданского надзора и свободы действий в постановке целей энергетических компаний", отмечается в письме.

https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857271385.html

https://ria.ru/20230307/ekoaktivisty-1856432557.html

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в мире, варшава, матеуш моравецкий, польша, право и справедливость