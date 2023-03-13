СК возбудил дело о покушении на убийство командира спецназа "Ахмат"
Адвокат Шапиро: СК возбудил дело о покушении на убийство командира "Ахмата" Алаудинова
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России возбудило уголовное дело по факту покушения на жизнь командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, по которому его признали потерпевшим, рассказал РИА Новости адвокат Денис Шапиро.
"Военный следственный отдел ГВСУ Следственного комитета России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, в связи с осуществлением последними служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", "е" ч. 2. ст. 105 УК РФ – ред.). Апты Аронович Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими", - сказал адвокат.
Он пояснил, что на сегодняшний момент личности обвиняемых пока не установлены, но по делу уже начался допрос очевидцев и свидетелей.
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"Также проводится судебно-химическая экспертиза отравляющего вещества из полученного конверта", - добавил Шапиро.
Ранее он подал заявление главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой изъять из отделения дознания войсковой части и передать в СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство, после чего председатель Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Комментариями ГВСУ агентство пока не располагает.
В середине февраля, как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала – как оказалось, бумага была пропитана отравляющим веществом. Алаудинов понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры, "обработал руки и промыл носовую полость", отмечал Кадыров. Все, кто контактировал с конвертом, были госпитализированы.
Один из медиков был профессиональным токсикологом, поэтому тяжелых последствий удалось избежать, писал Кадыров. Тем не менее, Алаудинов был направлен на лечение в госпиталь в Москве. После выписки генерал-майор продолжил восстановление в ЛНР, а затем вернулся к своим обязанностям. На прошлой неделе Алаудинов сообщил, что чувствует себя хорошо, пусть и восстановился еще не полностью, возвращается на передовую, где находятся его бойцы.
Генерал-майор Апты Алаудинов – помощник главы Чеченской республики, Герой России и Луганской Народной Республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ.