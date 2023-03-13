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"Папина гордость": Агутин разместил в Сети редкое фото старшей дочери - РИА Новости, 13.03.2023
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Шоубиз
 
19:32 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/agutin-1857555105.html
"Папина гордость": Агутин разместил в Сети редкое фото старшей дочери
"Папина гордость": Агутин разместил в Сети редкое фото старшей дочери - РИА Новости, 13.03.2023
"Папина гордость": Агутин разместил в Сети редкое фото старшей дочери
Певец и композитор Леонид Агутин разместил в Сети редкое фото своей старшей дочери Полины Воробьевой по случаю ее дня рождения. Наследнице артиста исполнилось... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:32
2023-03-13T19:32
шоубиз
леонид агутин
семья
дети
отношения
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин разместил в Сети редкое фото своей старшей дочери Полины Воробьевой по случаю ее дня рождения. Наследнице артиста исполнилось 27 лет. В тексте Агутин также отметил, что очень ждет внука или внучку. Полина родилась в 1996 году. Тогда музыканта связывали отношения с балериной Марией Воробьевой. Однако вскоре после рождения дочери пара рассталась. Сейчас наследница исполнителя проживает с матерью во Франции. Также Агутин воспитал совместную дочь Елизавету со своей супругой, певицей Анжеликой Варум.
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леонид агутин, семья, дети, отношения
Шоубиз, Леонид Агутин, Семья, Дети, отношения
"Папина гордость": Агутин разместил в Сети редкое фото старшей дочери

Леонид Агутин разместил в Сети редкий снимок старшей дочери Полины

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин разместил в Сети редкое фото своей старшей дочери Полины Воробьевой по случаю ее дня рождения. Наследнице артиста исполнилось 27 лет.
© Фото : @agutinleonidФото, опубликованное Леонидом Агутиным в соцсети
Фото, опубликованное Леонидом Агутиным в соцсети - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : @agutinleonid
Фото, опубликованное Леонидом Агутиным в соцсети
«

"Старшенькая моя, умница и папина гордость! Ниточка, которая нас связывает крепка. Она не рвется и не путается по дороге, потому что души наши родственны. Я тебя люблю, доченька, и поздравляю нас всех с твоим днем рождения! Желаю тебе мира и добра, любви и счастья!" – подписал снимок музыкант.

В тексте Агутин также отметил, что очень ждет внука или внучку.
Полина родилась в 1996 году. Тогда музыканта связывали отношения с балериной Марией Воробьевой. Однако вскоре после рождения дочери пара рассталась. Сейчас наследница исполнителя проживает с матерью во Франции.
Также Агутин воспитал совместную дочь Елизавету со своей супругой, певицей Анжеликой Варум.
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Дочь Агутина и Варум выступила на разогреве у Bon Jovi
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ШоубизЛеонид АгутинСемьяДетиотношения
 
 
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