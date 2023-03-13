https://ria.ru/20230313/agutin-1857555105.html

"Папина гордость": Агутин разместил в Сети редкое фото старшей дочери

"Папина гордость": Агутин разместил в Сети редкое фото старшей дочери - РИА Новости, 13.03.2023

"Папина гордость": Агутин разместил в Сети редкое фото старшей дочери

Певец и композитор Леонид Агутин разместил в Сети редкое фото своей старшей дочери Полины Воробьевой по случаю ее дня рождения. Наследнице артиста исполнилось... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:32

2023-03-13T19:32

2023-03-13T19:32

шоубиз

леонид агутин

семья

дети

отношения

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин разместил в Сети редкое фото своей старшей дочери Полины Воробьевой по случаю ее дня рождения. Наследнице артиста исполнилось 27 лет. В тексте Агутин также отметил, что очень ждет внука или внучку. Полина родилась в 1996 году. Тогда музыканта связывали отношения с балериной Марией Воробьевой. Однако вскоре после рождения дочери пара рассталась. Сейчас наследница исполнителя проживает с матерью во Франции. Также Агутин воспитал совместную дочь Елизавету со своей супругой, певицей Анжеликой Варум.

https://ria.ru/20220420/varum-1784549276.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

леонид агутин, семья, дети, отношения