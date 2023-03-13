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Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра" - РИА Новости, 13.03.2023
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13:00 13.03.2023 (обновлено: 13:07 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/aes-1857506256.html
Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра"
Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра" - РИА Новости, 13.03.2023
Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра"
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила на своем сайте о победе своего предприятия "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК) в тендере на... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:00
2023-03-13T13:07
экономика
новости - ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
бразилия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила на своем сайте о победе своего предприятия "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК) в тендере на поставку гидроксида лития-7, важного компонента системы охлаждения, для бразильской АЭС "Ангра".НЗХК выиграл тендер бразильской компании Eletronuclear на поставку более 100 килограммов гидроксида лития-7.Литий-7 с атомной долей изотопа лития-7 не менее 99,9% производства НЗХК традиционно используется в ядерной энергетике в качестве добавки в теплоноситель первого контура реакторов типа PWR для корректировки водно-химического режима, а также в производстве химических реагентов для ядерной энергетики в качестве основного компонента при подготовке ионообменных мембран ядерного класса, входящих в состав оборудования водоподготовки теплоносителя реакторов.
https://ria.ru/20230220/aes-1853160898.html
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экономика, новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, бразилия
Экономика, Новости - Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ, Бразилия
Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра"

Компания ТВЭЛ выиграла тендер на поставку компонента системы охлаждения для АЭС "Ангра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила на своем сайте о победе своего предприятия "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК) в тендере на поставку гидроксида лития-7, важного компонента системы охлаждения, для бразильской АЭС "Ангра".
НЗХК выиграл тендер бразильской компании Eletronuclear на поставку более 100 килограммов гидроксида лития-7.
«
"Продукция предназначена для использования в системе охлаждения реакторов обоих действующих энергоблоков АЭС имени адмирала Альваро Альберто (АЭС "Ангра")... После заключения контракта поставку продукции бразильскому заказчику планируется выполнить до конца 2023 года", - говорится в сообщении.
Литий-7 с атомной долей изотопа лития-7 не менее 99,9% производства НЗХК традиционно используется в ядерной энергетике в качестве добавки в теплоноситель первого контура реакторов типа PWR для корректировки водно-химического режима, а также в производстве химических реагентов для ядерной энергетики в качестве основного компонента при подготовке ионообменных мембран ядерного класса, входящих в состав оборудования водоподготовки теплоносителя реакторов.
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ЭкономикаНовости - Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛБразилия
 
 
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