Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра"
Компания ТВЭЛ выиграла тендер на поставку компонента системы охлаждения для АЭС "Ангра"
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила на своем сайте о победе своего предприятия "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК) в тендере на поставку гидроксида лития-7, важного компонента системы охлаждения, для бразильской АЭС "Ангра".
НЗХК выиграл тендер бразильской компании Eletronuclear на поставку более 100 килограммов гидроксида лития-7.
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"Продукция предназначена для использования в системе охлаждения реакторов обоих действующих энергоблоков АЭС имени адмирала Альваро Альберто (АЭС "Ангра")... После заключения контракта поставку продукции бразильскому заказчику планируется выполнить до конца 2023 года", - говорится в сообщении.
Литий-7 с атомной долей изотопа лития-7 не менее 99,9% производства НЗХК традиционно используется в ядерной энергетике в качестве добавки в теплоноситель первого контура реакторов типа PWR для корректировки водно-химического режима, а также в производстве химических реагентов для ядерной энергетики в качестве основного компонента при подготовке ионообменных мембран ядерного класса, входящих в состав оборудования водоподготовки теплоносителя реакторов.