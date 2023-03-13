https://ria.ru/20230313/aes-1857506256.html

Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра"

Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра" - РИА Новости, 13.03.2023

Компания "Росатома" выиграла тендер на поставку для бразильской АЭС "Ангра"

Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила на своем сайте о победе своего предприятия "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК) в тендере на... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:00

2023-03-13T13:00

2023-03-13T13:07

экономика

новости - ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

бразилия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила на своем сайте о победе своего предприятия "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК) в тендере на поставку гидроксида лития-7, важного компонента системы охлаждения, для бразильской АЭС "Ангра".НЗХК выиграл тендер бразильской компании Eletronuclear на поставку более 100 килограммов гидроксида лития-7.Литий-7 с атомной долей изотопа лития-7 не менее 99,9% производства НЗХК традиционно используется в ядерной энергетике в качестве добавки в теплоноситель первого контура реакторов типа PWR для корректировки водно-химического режима, а также в производстве химических реагентов для ядерной энергетики в качестве основного компонента при подготовке ионообменных мембран ядерного класса, входящих в состав оборудования водоподготовки теплоносителя реакторов.

https://ria.ru/20230220/aes-1853160898.html

бразилия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, бразилия