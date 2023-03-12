https://ria.ru/20230312/zhaloby-1857327929.html
В Пермском крае проверяют информацию после видео с жалобами мобилизованных
В Пермском крае проверяют информацию после видео с жалобами мобилизованных - РИА Новости, 12.03.2023
В Пермском крае проверяют информацию после видео с жалобами мобилизованных
Министерство территориальной безопасности Пермского края проверяет информацию после появившегося в интернете видео, на котором люди, представившиеся... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:36
2023-03-12T12:36
2023-03-12T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
пермский край
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ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Министерство территориальной безопасности Пермского края проверяет информацию после появившегося в интернете видео, на котором люди, представившиеся мобилизованными, обращаются к руководству РФ с жалобами, также направлен запрос в военную прокуратуру для проверки фактов, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Краевой Минтербез (Министерство территориальной безопасности) в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов", - рассказали в ведомстве. Ранее в интернете появилось записанное 11 марта видео, где представившиеся мобилизованными из Свердловской области и Пермского края утверждают, что они недостаточно снабжены технически.
https://ria.ru/20230226/mobilizovannye-1854450707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пермский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пермский край
В Пермском крае проверяют информацию после видео с жалобами мобилизованных
В Пермском крае проверяют информацию из выложенного в Сети видео с жалобами мобилизованных
ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Министерство территориальной безопасности Пермского края проверяет информацию после появившегося в интернете видео, на котором люди, представившиеся мобилизованными, обращаются к руководству РФ с жалобами, также направлен запрос в военную прокуратуру для проверки фактов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Краевой Минтербез (Министерство территориальной безопасности) в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов", - рассказали в ведомстве.
Ранее в интернете появилось записанное 11 марта видео, где представившиеся мобилизованными из Свердловской области и Пермского края утверждают, что они недостаточно снабжены технически.
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