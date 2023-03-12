https://ria.ru/20230312/zhaloby-1857327929.html

В Пермском крае проверяют информацию после видео с жалобами мобилизованных

В Пермском крае проверяют информацию после видео с жалобами мобилизованных - РИА Новости, 12.03.2023

В Пермском крае проверяют информацию после видео с жалобами мобилизованных

Министерство территориальной безопасности Пермского края проверяет информацию после появившегося в интернете видео, на котором люди, представившиеся... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:36

2023-03-12T12:36

2023-03-12T12:36

специальная военная операция на украине

безопасность

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg

ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Министерство территориальной безопасности Пермского края проверяет информацию после появившегося в интернете видео, на котором люди, представившиеся мобилизованными, обращаются к руководству РФ с жалобами, также направлен запрос в военную прокуратуру для проверки фактов, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Краевой Минтербез (Министерство территориальной безопасности) в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов", - рассказали в ведомстве. Ранее в интернете появилось записанное 11 марта видео, где представившиеся мобилизованными из Свердловской области и Пермского края утверждают, что они недостаточно снабжены технически.

https://ria.ru/20230226/mobilizovannye-1854450707.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, пермский край