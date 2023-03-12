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Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в Евросоюз - РИА Новости, 12.03.2023
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17:16 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/zelenskiy-1857367985.html
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в Евросоюз
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в Евросоюз - РИА Новости, 12.03.2023
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в Евросоюз
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с новым президентом Чехии Петром Павелом ситуацию на фронте и движение Украины в Евросоюз. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:16
2023-03-12T17:16
в мире
украина
владимир зеленский
чехия
петр павел
киев
евросоюз
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с новым президентом Чехии Петром Павелом ситуацию на фронте и движение Украины в Евросоюз. "Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
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в мире, украина, владимир зеленский, чехия, петр павел, киев, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Чехия, Петр Павел, Киев, Евросоюз
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в Евросоюз

Зеленский заявил, что обсудил с президентом Чехии ситуацию на фронте и движение Киева в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с новым президентом Чехии Петром Павелом ситуацию на фронте и движение Украины в Евросоюз.
"Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЧехияПетр ПавелКиевЕвросоюз
 
 
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