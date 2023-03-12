https://ria.ru/20230312/zelenskiy-1857367985.html

Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в Евросоюз

Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в Евросоюз - РИА Новости, 12.03.2023

Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Киева в Евросоюз

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с новым президентом Чехии Петром Павелом ситуацию на фронте и движение Украины в Евросоюз. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:16

2023-03-12T17:16

2023-03-12T17:16

в мире

украина

владимир зеленский

чехия

петр павел

киев

евросоюз

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с новым президентом Чехии Петром Павелом ситуацию на фронте и движение Украины в Евросоюз. "Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230309/chekhiya-1856802500.html

украина

чехия

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, чехия, петр павел, киев, евросоюз