https://ria.ru/20230312/yakutsk-1857340646.html
В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину
В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину - РИА Новости, 12.03.2023
В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину
Женщина в Якутске погибла от наезда погрузчика по уборке снега в Якутске, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:24
2023-03-12T14:24
2023-03-12T14:24
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Женщина в Якутске погибла от наезда погрузчика по уборке снега в Якутске, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России "Якутское". "По предварительным данным, 12 марта в 14.00 в дворовой территории дома 15/1 ул. Космонавтов водитель фронтального погрузчика при уборке снега, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на женщину 1956 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи", - рассказали в ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются. Водителей и пешеходов предупредили об осложнениях обстановки на дорогах, в связи с выпадением осадков в виде снега. На дорогах из-за теплой погоды отмечается гололед. В свою очередь, власти Якутска рассказали о том, что после осадков в городе ведется активная уборка снега. Из запланированных свыше 12 тысяч кубометров в воскресенье вывезено более семи тысяч кубометров.
https://ria.ru/20220101/snegouborschik-1766357506.html
якутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск
В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину
Жительница Якутска погибла от наезда фронтального погрузчика по уборке снега
ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Женщина в Якутске погибла от наезда погрузчика по уборке снега в Якутске, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России "Якутское".
"По предварительным данным, 12 марта в 14.00 в дворовой территории дома 15/1 ул. Космонавтов водитель фронтального погрузчика при уборке снега, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на женщину 1956 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи", - рассказали в ГИБДД.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Водителей и пешеходов предупредили об осложнениях обстановки на дорогах, в связи с выпадением осадков в виде снега. На дорогах из-за теплой погоды отмечается гололед.
В свою очередь, власти Якутска рассказали о том, что после осадков в городе ведется активная уборка снега. Из запланированных свыше 12 тысяч кубометров в воскресенье вывезено более семи тысяч кубометров.
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