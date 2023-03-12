https://ria.ru/20230312/yakutsk-1857340646.html

В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину

В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину - РИА Новости, 12.03.2023

В Якутске снегоуборщик насмерть задавил женщину

Женщина в Якутске погибла от наезда погрузчика по уборке снега в Якутске, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:24

2023-03-12T14:24

2023-03-12T14:24

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Женщина в Якутске погибла от наезда погрузчика по уборке снега в Якутске, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России "Якутское". "По предварительным данным, 12 марта в 14.00 в дворовой территории дома 15/1 ул. Космонавтов водитель фронтального погрузчика при уборке снега, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на женщину 1956 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи", - рассказали в ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются. Водителей и пешеходов предупредили об осложнениях обстановки на дорогах, в связи с выпадением осадков в виде снега. На дорогах из-за теплой погоды отмечается гололед. В свою очередь, власти Якутска рассказали о том, что после осадков в городе ведется активная уборка снега. Из запланированных свыше 12 тысяч кубометров в воскресенье вывезено более семи тысяч кубометров.

https://ria.ru/20220101/snegouborschik-1766357506.html

якутск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск