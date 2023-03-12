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ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане - РИА Новости, 12.03.2023
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане
Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в культурном центре в афганском городе Мазари-Шариф, столице... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T21:05
2023-03-12T21:05
2023-03-12T21:05
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в культурном центре в афганском городе Мазари-Шариф, столице провинции Балх, передает агентство Reuters. В субботу в МВД страны подтвердили гибель охранника в культурном центре и ранение еще восьми человек в результате данной атаки. Среди раненых пятеро журналистов и трое детей, отметили в ведомстве. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за субботний теракт в афганской провинции Балх", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление экстремистов в интернете. Ранее на этой неделе в провинции Балх произошел другой взрыв, жертвой которого стал среди прочих губернатор провинции. Тогда ИГ* также взяло на себя ответственность за данный теракт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, исламское государство, балх, россия
В мире, Афганистан, Исламское государство, Балх, Россия
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в культурном центре в Афганистане
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в культурном центре в афганском городе Мазари-Шариф, столице провинции Балх, передает агентство Reuters
.
В субботу в МВД страны подтвердили гибель охранника в культурном центре и ранение еще восьми человек в результате данной атаки. Среди раненых пятеро журналистов и трое детей, отметили в ведомстве.
"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за субботний теракт в афганской провинции Балх", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление экстремистов в интернете.
Ранее на этой неделе в провинции Балх произошел другой взрыв, жертвой которого стал среди прочих губернатор провинции. Тогда ИГ* также взяло на себя ответственность за данный теракт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго