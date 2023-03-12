https://ria.ru/20230312/vzryv-1857400239.html

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане - РИА Новости, 12.03.2023

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане

Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в культурном центре в афганском городе Мазари-Шариф, столице... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T21:05

2023-03-12T21:05

2023-03-12T21:05

в мире

афганистан

исламское государство

балх

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/61/1509336122_0:32:3068:1758_1920x0_80_0_0_b9b55c9bbf39199b358b1aff3841f187.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в культурном центре в афганском городе Мазари-Шариф, столице провинции Балх, передает агентство Reuters. В субботу в МВД страны подтвердили гибель охранника в культурном центре и ранение еще восьми человек в результате данной атаки. Среди раненых пятеро журналистов и трое детей, отметили в ведомстве. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за субботний теракт в афганской провинции Балх", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление экстремистов в интернете. Ранее на этой неделе в провинции Балх произошел другой взрыв, жертвой которого стал среди прочих губернатор провинции. Тогда ИГ* также взяло на себя ответственность за данный теракт.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230311/kongo-1857162464.html

афганистан

балх

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, исламское государство, балх, россия