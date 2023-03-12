https://ria.ru/20230312/vstrecha-1857321465.html

Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме - РИА Новости, 12.03.2023

Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Папа Римский Франциск рассказал, что подготовка встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме продолжается, он считает патриарха Кирилла... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:52

2023-03-12T11:52

2023-03-12T11:52

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

иерусалим

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск рассказал, что подготовка встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме продолжается, он считает патриарха Кирилла своим братом, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Он мне недавно – где-то неделю назад – писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание", – сообщил он РИА Новости. В 2022 году обсуждалась возможность второй встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Ее возможными площадками назывались Иерусалим, а позже – Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане (ныне – Астана), который посетил папа Римский. Однако вторая встреча так и не состоялась. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а подготовка новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, заморожена ватиканской стороной. Патриарх Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857266420.html

https://ria.ru/20230311/otnosheniya-1857272008.html

иерусалим

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), иерусалим, ватикан