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Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме - РИА Новости, 12.03.2023
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Религия
 
11:52 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/vstrecha-1857321465.html
Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме
Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме - РИА Новости, 12.03.2023
Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме
Папа Римский Франциск рассказал, что подготовка встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме продолжается, он считает патриарха Кирилла... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:52
2023-03-12T11:52
религия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иерусалим
ватикан
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск рассказал, что подготовка встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме продолжается, он считает патриарха Кирилла своим братом, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Он мне недавно – где-то неделю назад – писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание", – сообщил он РИА Новости. В 2022 году обсуждалась возможность второй встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Ее возможными площадками назывались Иерусалим, а позже – Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане (ныне – Астана), который посетил папа Римский. Однако вторая встреча так и не состоялась. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а подготовка новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, заморожена ватиканской стороной. Патриарх Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857266420.html
https://ria.ru/20230311/otnosheniya-1857272008.html
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), иерусалим, ватикан
Религия, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иерусалим, Ватикан
Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Севастьянов: папа римский продолжает готовить встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск рассказал, что подготовка встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме продолжается, он считает патриарха Кирилла своим братом, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Он мне недавно – где-то неделю назад – писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание", – сообщил он РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Патриарх Кирилл выступил с обращением по ситуации в Киево-Печерской лавре
11 марта, 20:48
В 2022 году обсуждалась возможность второй встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Ее возможными площадками назывались Иерусалим, а позже – Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане (ныне – Астана), который посетил папа Римский. Однако вторая встреча так и не состоялась. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а подготовка новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, заморожена ватиканской стороной.
Патриарх Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Папа римский назвал отношения с послом России в Ватикане прекрасными
11 марта, 21:35
 
РелигияПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ИерусалимВатикан
 
 
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