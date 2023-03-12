Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме
Севастьянов: папа римский продолжает готовить встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск рассказал, что подготовка встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме продолжается, он считает патриарха Кирилла своим братом, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Он мне недавно – где-то неделю назад – писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание", – сообщил он РИА Новости.
В 2022 году обсуждалась возможность второй встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Ее возможными площадками назывались Иерусалим, а позже – Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане (ныне – Астана), который посетил папа Римский. Однако вторая встреча так и не состоялась. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а подготовка новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, заморожена ватиканской стороной.
Патриарх Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.