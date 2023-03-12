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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран - РИА Новости, 12.03.2023
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21:16 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/vizit-1857401834.html
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран - РИА Новости, 12.03.2023
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T21:16
2023-03-12T21:16
в мире
иран
тегеран (город)
белоруссия
александр лукашенко
ибрахим раиси
мохаммад-багер галибаф
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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого". "В аэропорту президента встретил Сейед Реза Фатеми Амин – министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран, сопредседатель иранской части смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Сразу по прилету - краткие переговоры", - говорится в сообщении. В свою очередь госагентство Белта сообщило, что в Тегеране 13 марта Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Ранее пресс-служба главы белорусского государства сообщала, что Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране он, в частности, проведет переговоры с президентом Ирана. Ожидается, что одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты сотрудничества между Белоруссией и Ираном. Также по итогам переговоров президентов будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса. По информации пресс-службы, встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом, добавили в пресс-службе. По ее данным, во время визита в Иран Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
https://ria.ru/20230310/kitay-1857033818.html
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в мире, иран, тегеран (город), белоруссия, александр лукашенко, ибрахим раиси, мохаммад-багер галибаф
В мире, Иран, Тегеран (город), Белоруссия, Александр Лукашенко, Ибрахим Раиси, Мохаммад-Багер Галибаф
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".
"В аэропорту президента встретил Сейед Реза Фатеми Амин – министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран, сопредседатель иранской части смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Сразу по прилету - краткие переговоры", - говорится в сообщении.
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В свою очередь госагентство Белта сообщило, что в Тегеране 13 марта Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Ранее пресс-служба главы белорусского государства сообщала, что Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране он, в частности, проведет переговоры с президентом Ирана. Ожидается, что одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты сотрудничества между Белоруссией и Ираном. Также по итогам переговоров президентов будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.
По информации пресс-службы, встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом, добавили в пресс-службе.
По ее данным, во время визита в Иран Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
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В миреИранТегеран (город)БелоруссияАлександр ЛукашенкоИбрахим РаисиМохаммад-Багер Галибаф
 
 
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