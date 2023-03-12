https://ria.ru/20230312/valyuta-1857295636.html

Россия и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

Россия и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах - РИА Новости, 12.03.2023

Россия и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

Центральные банки Судана и России обсуждают возможность взаимных расчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T07:03

2023-03-12T07:03

2023-03-12T10:38

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Центральные банки Судана и России обсуждают возможность взаимных расчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.По его словам, Москва предложила применять систему финансовых транзакций, в которой можно было бы использовать национальные валюты. "Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это. Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат его, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат", — сказал Сирраджа.Он отметил, что Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией и мог бы поставлять хлопок, пищевые добавки и фрукты. Кроме того, добавил посол, страна заинтересована в закупках российского зерна и масла и могла бы стать хабом для продажи российских продуктов в другие страны Африки.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

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россия, судан, в мире, москва, экономика