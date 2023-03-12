https://ria.ru/20230312/valyuta-1856973192.html

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар - РИА Новости, 12.03.2023

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар

Внимание Центробанка России сместилось на юань: он активно торгуется, используется для сбережений, а реализация резервов поддерживает курс рубля и смягчает... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:00

2023-03-12T08:00

2023-03-12T10:48

экономика

россия

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брикс

юань

доллар

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Внимание Центробанка России сместилось на юань: он активно торгуется, используется для сбережений, а реализация резервов поддерживает курс рубля и смягчает санкционные издержки. Защищая собственную экономику, на расчеты в национальных валютах переходят и другие страны. Так, Китай подписал соответствующие соглашения с Японией, Бразилией и Ираном. Москва — с Пекином и Дели. Саудовская Аравия готова принимать оплату за нефть в любых деньгах.Интервенции и свопыС начала года ЦБ возобновил валютные сделки на внутреннем рынке. С 7 февраля по 6 марта юаней продали на 160 миллиардов рублей. Интервенции восполняют потери от колебаний цены на нефть и стабилизируют рубль."Это компенсирует дефицит бюджета, который зависит от нефтегазовых поступлений на 30-50%. Выпадающие доходы закрывают за счет ФНБ и выпуском облигаций федерального займа (ОФЗ). С инвесторами сейчас сложности. С ФНБ проблем нет", — говорит член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.Кроме того, казну пополнят дивиденды госкомпаний. У правительства хватает инструментов, чтобы удержать курс рубля. Например, еще можно выпустить ОФЗ для населения, повысить ключевую ставку, отмечает эксперт.Доходы и рубль падают из-за санкций. Финансовый аналитик Андрей Верников напоминает, что власти называли оптимальным уровень 70-80 рублей за доллар. "Политику будут проводить в соответствии с этим коридором. Значительное укрепление нацвалюты сократит поступления в бюджет, но слишком большое ослабление подстегнет инфляцию и похоронит планы выйти к целевому показателю 4-5% в следующем году", — указывает он."Летом экспорт вырос за счет роста цен на энергоносители, а импорт сократился из-за санкций — мы получили хорошее торговое сальдо. Рубль стал очень сильным. Однако с восстановлением импорта экспорт не увеличился, и национальная валюта ослабла. Курс зависит от рыночной конъюнктуры", — добавляет Разуваев.Что касается валютных свопов — временного обмена, в данном случае юанями, — это традиционный вариант займа. "Чтобы сбалансировать скачки поступлений в казну, нацбанки друг друга кредитуют. Ставки по таким кредитам обычно символические", — объясняет он.Население переводит в китайскую валюту сбережения. Это предлагает Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и многие другие. Однако курс юаня тоже сильно колеблется. По словам Разуваева, вклады в арабских дирхамах и даже в азербайджанских манатах могут оказаться привлекательнее из-за их большей стабильности.Потеря доверияФинансовый эксперт Юлия Макушева считает, что юань пока не в состоянии заменить доллар. "Еще лет десять американская денежная единица не уступит позиций. Скорее всего, рубль ослабеет до 80 относительно нее", — прогнозирует она.Верников также полагает, что быстро сменить резервную валюту не удастся, хотя ее роль в международной торговле снижается. "Это политический вопрос. Пока хрупкое равновесие всех устраивает. Но мир перестал измерять все только долларом. Его доля в центробанках продолжит уменьшаться. До 2022-го активы замораживали только Ирану. Но эта страна для всех непростой партнер. После того как то же самое проделали с Россией, соблюдавшей все международные правила, доверие к валюте США уже не столь безоговорочное", — подчеркивает он.Половина товарооборота между Москвой и Пекином — в юанях и рублях. Кроме того, по заявлению китайского МИД, нефть и газ из стран Персидского залива также будут оплачивать в юанях. КНР и Саудовская Аравия заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В декабре Индия сообщила о переходе на нацвалюту в торговых расчетах с Россией. Взаимный товарооборот вырос на 130% — до 17 миллиардов долларов. К 2025-му планируют 30 миллиардов."В целом перспектива расчетов в собственных валютах вполне реалистична, это снижает риски и зависимость от колебаний курса. От изменения стоимости доллара зависят доходы бюджета, выручка экспортеров, цена импортных товаров", — говорит финансовый эксперт Елена Дроздова.Новые деньгиОднако способы перехода на нацвалюту продолжают обсуждать. Макушева считает, что будущее за электронными деньгами. "Для нас важно возглавить этот процесс. Например, так было с евро — когда он только появился, то ничего не стоил, а потом сильно подорожал. Когда многие уйдут в "цифру", курс виртуального рубля тоже повысится", — рассуждает эксперт.Другие специалисты предлагают валютные зоны, объединяющие несколько государств. Например, единые деньги Евразии. "Это выгодно и нам, и дружественным евразийским странам. В частности, Турции с ее довольно слабой лирой", — отмечает Разуваев.В том, что пришло время многополярной финансовой системы, никто не сомневается. Крупные союзы, такие как БРИКС, заинтересованы в собственной валюте. Этот вопрос обсудят на саммите в ЮАР в конце августа. Нужно упрощать взаимную торговлю и добиваться независимости от эмиссии недружественных стран.

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

https://ria.ru/20230129/gosdolg-1847888499.html

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экономика, россия, китай, брикс, юань, доллар, центральный банк рф (цб рф)