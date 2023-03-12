https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html

В Германии увидели первый сигнал отказа США от Украины

В Германии увидели первый сигнал отказа США от Украины - РИА Новости, 12.03.2023

В Германии увидели первый сигнал отказа США от Украины

Республиканская партия США рассчитывает одержать верх над демократами, поставив им в укор чрезмерную поддержку киевских властей, это признак скорого прекращения РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T19:03

2023-03-12T19:03

2023-03-12T20:36

сша

украина

дональд трамп

камала харрис

бундестаг германии

в мире

специальная военная операция на украине

союз 90/зеленые

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Республиканская партия США рассчитывает одержать верх над демократами, поставив им в укор чрезмерную поддержку киевских властей, это признак скорого прекращения западной помощи Украине, написал спикер по внешнеполитическим вопросам фракции "Союза 90/Зеленые" в Бундестаге Юрген Триттин в статье для Handelsblatt."Республиканская партия намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании. И вряд ли демократы не услышат в свой адрес обвинения в том, что они бездумно тратят деньги на далекую Украину, в то время как их остро не хватает в США", — говорится в публикации.Автор материала убежден, что помощь киевскому режиму должна прекратиться. По его мнению, без западного оружия и боеприпасов ВСУ не имеют ни единого шанса отвоевать какие-либо территории и что-то противопоставить России. Таким образом, разговоры о том, что Украина будет самостоятельно решать свою судьбу, преувеличены, подытожил Триттин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854434926.html

сша

украина

германия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, украина, дональд трамп, камала харрис, бундестаг германии, в мире, союз 90/зеленые , германия