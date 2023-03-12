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В Германии увидели первый сигнал отказа США от Украины - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 12.03.2023 (обновлено: 20:36 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html
В Германии увидели первый сигнал отказа США от Украины
В Германии увидели первый сигнал отказа США от Украины - РИА Новости, 12.03.2023
В Германии увидели первый сигнал отказа США от Украины
Республиканская партия США рассчитывает одержать верх над демократами, поставив им в укор чрезмерную поддержку киевских властей, это признак скорого прекращения РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:03
2023-03-12T20:36
сша
украина
дональд трамп
камала харрис
бундестаг германии
в мире
специальная военная операция на украине
союз 90/зеленые
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Республиканская партия США рассчитывает одержать верх над демократами, поставив им в укор чрезмерную поддержку киевских властей, это признак скорого прекращения западной помощи Украине, написал спикер по внешнеполитическим вопросам фракции "Союза 90/Зеленые" в Бундестаге Юрген Триттин в статье для Handelsblatt."Республиканская партия намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании. И вряд ли демократы не услышат в свой адрес обвинения в том, что они бездумно тратят деньги на далекую Украину, в то время как их остро не хватает в США", — говорится в публикации.Автор материала убежден, что помощь киевскому режиму должна прекратиться. По его мнению, без западного оружия и боеприпасов ВСУ не имеют ни единого шанса отвоевать какие-либо территории и что-то противопоставить России. Таким образом, разговоры о том, что Украина будет самостоятельно решать свою судьбу, преувеличены, подытожил Триттин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, украина, дональд трамп, камала харрис, бундестаг германии, в мире, союз 90/зеленые , германия
США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Бундестаг Германии, В мире, Специальная военная операция на Украине, Союз 90/Зеленые , Германия
В Германии увидели первый сигнал отказа США от Украины

Немецкий политик Триттин: помощь Киеву станет серьезной проблемой для демократов в США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Республиканская партия США рассчитывает одержать верх над демократами, поставив им в укор чрезмерную поддержку киевских властей, это признак скорого прекращения западной помощи Украине, написал спикер по внешнеполитическим вопросам фракции "Союза 90/Зеленые" в Бундестаге Юрген Триттин в статье для Handelsblatt.
"Республиканская партия намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании. И вряд ли демократы не услышат в свой адрес обвинения в том, что они бездумно тратят деньги на далекую Украину, в то время как их остро не хватает в США", — говорится в публикации.
Автор материала убежден, что помощь киевскому режиму должна прекратиться. По его мнению, без западного оружия и боеприпасов ВСУ не имеют ни единого шанса отвоевать какие-либо территории и что-то противопоставить России.
Таким образом, разговоры о том, что Украина будет самостоятельно решать свою судьбу, преувеличены, подытожил Триттин.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисБундестаг ГерманииВ миреСоюз 90/ЗеленыеГермания
 
 
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