https://ria.ru/20230312/ukraina-1857380200.html

"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы

"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы - РИА Новости, 12.03.2023

"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы

Протесты в европейских странах против дальнейшей поддержки Украины могут обернуться катастрофой для киевских властей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T18:35

2023-03-12T18:35

2023-03-12T20:30

в мире

украина

киев

европа

олег соскин

специальная военная операция на украине

леонид кучма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:39:2881:1660_1920x0_80_0_0_aaa636f6d88cbdd46902a65547b3a3b8.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Протесты в европейских странах против дальнейшей поддержки Украины могут обернуться катастрофой для киевских властей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева", — обратил внимание он.Соскин отметил, что эта тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение. Так, он напомнил, что на этой неделе болгарский политик сорвал флаг Украины в мэрии.Накануне в Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на Вацлавской площади.

https://ria.ru/20230226/aktsii-1854436851.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, европа, олег соскин, леонид кучма