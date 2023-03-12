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"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 12.03.2023 (обновлено: 20:30 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857380200.html
"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы
"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы - РИА Новости, 12.03.2023
"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы
Протесты в европейских странах против дальнейшей поддержки Украины могут обернуться катастрофой для киевских властей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T18:35
2023-03-12T20:30
в мире
украина
киев
европа
олег соскин
специальная военная операция на украине
леонид кучма
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Протесты в европейских странах против дальнейшей поддержки Украины могут обернуться катастрофой для киевских властей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева", — обратил внимание он.Соскин отметил, что эта тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение. Так, он напомнил, что на этой неделе болгарский политик сорвал флаг Украины в мэрии.Накануне в Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на Вацлавской площади.
https://ria.ru/20230226/aktsii-1854436851.html
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в мире, украина, киев, европа, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Европа, Олег Соскин, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма
"Недалеко от Украины". В Киеве испугались новой угрозы

Экс-советник Кучмы Соскин: в Европе начинают выступать против поддержки Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента "Родина-мать" в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Протесты в европейских странах против дальнейшей поддержки Украины могут обернуться катастрофой для киевских властей, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева", — обратил внимание он.
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Соскин отметил, что эта тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение. Так, он напомнил, что на этой неделе болгарский политик сорвал флаг Украины в мэрии.
Накануне в Праге сотни демонстрантов призвали спустить украинский флаг со здания Национального музея после официального завершения антиправительственного митинга на Вацлавской площади.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
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