Запад не обсуждал отправку войск на Украину, заявил МИД Италии
Глава МИД Италии Таяни: западные союзники никогда не обсуждали отправку войск на Украину
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
РИМ, 12 мар – РИА Новости. Западные союзники Киева никогда не обсуждали отправку военного контингента на Украину, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, комментируя на радио последние заявление премьера Венгрии Виктора Орбана.
Ранее Орбан выразил мнение, что страны Запада очень близки к тому, чтобы "на полном серьезе" обсудить перспективу отправки войск союзников на территорию Украины. По его словам, вероятность того, что локальный конфликт перерастет в мировую войну с каждым днем растет.
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"Мне об этом неизвестно. Мы никогда не говорили об отправке войск в Киев. Позавчера была встреча глав МИД с (госсекретарем США Энтони) Блинкеном и ни разу не говорилось о отправке войск на Украину", - заявил Таяни в эфире Radio24.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.