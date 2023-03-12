https://ria.ru/20230312/ukraina-1857357801.html

Запад не обсуждал отправку войск на Украину, заявил МИД Италии

Запад не обсуждал отправку войск на Украину, заявил МИД Италии - РИА Новости, 12.03.2023

Запад не обсуждал отправку войск на Украину, заявил МИД Италии

Западные союзники Киева никогда не обсуждали отправку военного контингента на Украину, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, комментируя на... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:09

2023-03-12T16:09

2023-03-12T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

антонио таяни

мид италии

виктор орбан

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РИМ, 12 мар – РИА Новости. Западные союзники Киева никогда не обсуждали отправку военного контингента на Украину, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, комментируя на радио последние заявление премьера Венгрии Виктора Орбана. Ранее Орбан выразил мнение, что страны Запада очень близки к тому, чтобы "на полном серьезе" обсудить перспективу отправки войск союзников на территорию Украины. По его словам, вероятность того, что локальный конфликт перерастет в мировую войну с каждым днем растет. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, антонио таяни, мид италии, виктор орбан