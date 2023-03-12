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Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста - РИА Новости, 12.03.2023
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12:28 12.03.2023 (обновлено: 19:49 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857325529.html
Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста
Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста - РИА Новости, 12.03.2023
Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился проведением акции протеста в Германии против поставок оружия для украинской армии. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:28
2023-03-12T19:49
в мире
германия
дмитрий кулеба
украина
киев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился проведением акции протеста в Германии против поставок оружия для украинской армии. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild."Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот", — утверждает министр.Ранее в столице Германии прошла крупномасштабная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В созванном депутатом партии "Левые" Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч человек.До этого политик совместно с известным немецким журналистом, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер опубликовали на портале change.org петицию под названием "Манифест за мир". Они призвали канцлера Олафа Шольца остановить накачивание Киева оружием и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали более 745 тысяч человек.
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в мире, германия, дмитрий кулеба, украина, киев
В мире, Германия, Дмитрий Кулеба, Украина, Киев
Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста

Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал протестующих в Берлине против поставок оружия ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился проведением акции протеста в Германии против поставок оружия для украинской армии. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

"Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот", — утверждает министр.
Ранее в столице Германии прошла крупномасштабная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В созванном депутатом партии "Левые" Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч человек.
До этого политик совместно с известным немецким журналистом, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер опубликовали на портале change.org петицию под названием "Манифест за мир". Они призвали канцлера Олафа Шольца остановить накачивание Киева оружием и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали более 745 тысяч человек.
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