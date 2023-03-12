https://ria.ru/20230312/ukraina-1857325529.html

Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста

Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста - РИА Новости, 12.03.2023

Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился проведением акции протеста в Германии против поставок оружия для украинской армии. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:28

2023-03-12T12:28

2023-03-12T19:49

в мире

германия

дмитрий кулеба

украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился проведением акции протеста в Германии против поставок оружия для украинской армии. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild."Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот", — утверждает министр.Ранее в столице Германии прошла крупномасштабная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В созванном депутатом партии "Левые" Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч человек.До этого политик совместно с известным немецким журналистом, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер опубликовали на портале change.org петицию под названием "Манифест за мир". Они призвали канцлера Олафа Шольца остановить накачивание Киева оружием и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали более 745 тысяч человек.

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857312500.html

германия

украина

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в мире, германия, дмитрий кулеба, украина, киев