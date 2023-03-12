Кулеба обиделся на немцев из-за их акции протеста
Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал протестующих в Берлине против поставок оружия ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился проведением акции протеста в Германии против поставок оружия для украинской армии. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.
"Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот", — утверждает министр.
"Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот", — утверждает министр.
Ранее в столице Германии прошла крупномасштабная манифестация против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В созванном депутатом партии "Левые" Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч человек.
До этого политик совместно с известным немецким журналистом, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер опубликовали на портале change.org петицию под названием "Манифест за мир". Они призвали канцлера Олафа Шольца остановить накачивание Киева оружием и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали более 745 тысяч человек.