https://ria.ru/20230312/ukraina-1857323134.html

В Киеве запланировали рекордное увеличение военных расходов

В Киеве запланировали рекордное увеличение военных расходов - РИА Новости, 12.03.2023

В Киеве запланировали рекордное увеличение военных расходов

Военные расходы Украины в этом году увеличат на более чем 13,5 миллиарда долларов, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:09

2023-03-12T12:09

2023-03-12T13:44

специальная военная операция на украине

украина

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Военные расходы Украины в этом году увеличат на более чем 13,5 миллиарда долларов, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале."Бюджет-2023 снова планируется менять. Будут увеличены военные расходы на более чем 500 миллиардов гривен (13,5 миллиарда долларов). Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце", — сказал он.В начале марта парламентарий сообщал, что в феврале расходы бюджета оказались очень высокими и составили 6,1 миллиарда долларов.В ноябре Рада приняла госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1,296 триллиона гривен (35,4 миллиарда долларов США). Как отмечал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, этот проект предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), а расходы — 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов). При этом ежемесячный дефицит бюджета оценивается в три миллиарда долларов, которые Украина намерена закрывать с помощью внешних заимствований.В августе 2022 года украинский парламент уже наращивал расходы на оборону на 7,3 миллиарда долларов. Тогда депутат Железняк уточнял, что этот процесс будет происходить за счет увеличения внутренних заимствований.Сейчас общая сумма зарубежной поддержки Украины приближается к размеру всего бюджета страны на 2022 год, который до начала спецоперации утвердили в размере примерно 55 миллиардов долларов. США выступают крупнейшим донором. С февраля прошлого года Вашингтон предоставил Киеву средства на сумму около 30 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856586441.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856239249.html

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Ольга Фомченкова

украина, россия, в мире, верховная рада украины, вооруженные силы украины, денис шмыгаль, сша