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В США раскрыли три слабости Украины, которые сыграют на руку России - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 12.03.2023 (обновлено: 12:46 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857312500.html
В США раскрыли три слабости Украины, которые сыграют на руку России
В США раскрыли три слабости Украины, которые сыграют на руку России - РИА Новости, 12.03.2023
В США раскрыли три слабости Украины, которые сыграют на руку России
У России есть три преимущества в конфликте на Украине, пишет американский экономист Рикардо Креспо в статье для издания Times of San Diego. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:44
2023-03-12T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У России есть три преимущества в конфликте на Украине, пишет американский экономист Рикардо Креспо в статье для издания Times of San Diego. "Во-первых, украинский конфликт — это война на истощение, в которой преимущество имеет сторона с наибольшими резервами", — говорится в публикации. Во-вторых, полагает автор, Украине не хватает промышленных мощностей для поддержания своих вооруженных сил, а ее военная экономика полностью зависит от Запада и особенно от Соединенных Штатов. "Эта зависимость от оружия других стран, как показывает нехватка боеприпасов на Украине, представляет собой фундаментальную слабость Киева, дающую Путину еще одно преимущество", — считает Креспо. В-третьих, добавил он, у союзников Украины нет устоявшейся позиции по конфликту. "Зеленский говорит, что не будет вести переговоры, в которых упоминается отказ от какой-либо украинской территории, включая Крым, Донецк или Луганск, — это нереальная позиция. Кроме того, недавние опросы указывают на снижение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине", — поясняет автор. По мнению Креспо, администрация Байдена и западные лидеры вместо того, чтобы говорить о неминуемом проигрыше России, должны добросовестно рассказывать, что их ждет впереди.Западные политики постоянно заявляют, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230312/rossiya-1857303666.html
https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html
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в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
В США раскрыли три слабости Украины, которые сыграют на руку России

Times of San Diego: зависимость Украины от иностранного оружия стала одной из ее слабостей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У России есть три преимущества в конфликте на Украине, пишет американский экономист Рикардо Креспо в статье для издания Times of San Diego.
"Во-первых, украинский конфликт — это война на истощение, в которой преимущество имеет сторона с наибольшими резервами", — говорится в публикации.
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Во-вторых, полагает автор, Украине не хватает промышленных мощностей для поддержания своих вооруженных сил, а ее военная экономика полностью зависит от Запада и особенно от Соединенных Штатов.
"Эта зависимость от оружия других стран, как показывает нехватка боеприпасов на Украине, представляет собой фундаментальную слабость Киева, дающую Путину еще одно преимущество", — считает Креспо.
В-третьих, добавил он, у союзников Украины нет устоявшейся позиции по конфликту.
"Зеленский говорит, что не будет вести переговоры, в которых упоминается отказ от какой-либо украинской территории, включая Крым, Донецк или Луганск, — это нереальная позиция. Кроме того, недавние опросы указывают на снижение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине", — поясняет автор.
По мнению Креспо, администрация Байдена и западные лидеры вместо того, чтобы говорить о неминуемом проигрыше России, должны добросовестно рассказывать, что их ждет впереди.
Западные политики постоянно заявляют, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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