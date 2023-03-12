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Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной - РИА Новости, 12.03.2023
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Туризм
 
04:41 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/tury-1857126936.html
Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной
Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной - РИА Новости, 12.03.2023
Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной
Наиболее популярными направлениями для отдыха весной у российских туристов стали Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и курорты Краснодарского края, сообщает... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T04:41
2023-03-12T04:41
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
таиланд
египет
оаэ
отдых в россии
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Наиболее популярными направлениями для отдыха весной у российских туристов стали Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и курорты Краснодарского края, сообщает Travelata.ru.По данным аналитиков, самым дорогим оказался Таиланд, а дешевле всего обойдется отпуск на юге России.Весной большинство организованных туристов планируют отдохнуть в Египте. Туда отправится 21 процент от общего числа тех, кто приобрел путевки на это время. Средний чек для отдыха в Северной Африке составил более 151 тысячу рублей за тур.Российские курорты почти вплотную приблизились к пляжам Красного моря, они набрали 20 процентов. Но средний чек значительно скромнее – почти 48 тысяч рублей.На третьем месте ОАЭ с 18 процентами продаж. Чтобы провести время в Эмиратах, россиянам пришлось в среднем заплатить за поездку 177 тысяч рублей.Четвертая и пятая строчки рейтинга достались Турции и Таиланду соответственно. У первой средний чек оказался на уровне 129 тысяч рублей. Самым дорогим направлением из популярных этой весной стала Юго-Восточная Азия: за путевки россияне в среднем платили по 204 тысячи рублей.По данным аналитиков интернет-магазина туров, отдыхать соотечественники в основном предпочитают в отелях категории "четыре и пять звезд", ездят парами и чаще всего выбирают среди всех типов питания завтраки и "все включено".
https://ria.ru/20230309/tury-1856672984.html
таиланд
египет
оаэ
краснодарский край
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туризм, новости - туризм, туристы, таиланд, египет, оаэ, отдых в россии, краснодарский край, турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Таиланд, Египет, ОАЭ, отдых в России, Краснодарский край, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной

Российские туристы покупают весной путевки в Египет, ОАЭ, Турцию, Таиланд и на Кубань

© РИА Новости / Марина ПервухинаТуристы самостоятельно накладывают еду на завтраке в ресторане отеля
Туристы самостоятельно накладывают еду на завтраке в ресторане отеля - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Марина Первухина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Наиболее популярными направлениями для отдыха весной у российских туристов стали Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и курорты Краснодарского края, сообщает Travelata.ru.
По данным аналитиков, самым дорогим оказался Таиланд, а дешевле всего обойдется отпуск на юге России.
Весной большинство организованных туристов планируют отдохнуть в Египте. Туда отправится 21 процент от общего числа тех, кто приобрел путевки на это время. Средний чек для отдыха в Северной Африке составил более 151 тысячу рублей за тур.
Российские курорты почти вплотную приблизились к пляжам Красного моря, они набрали 20 процентов. Но средний чек значительно скромнее – почти 48 тысяч рублей.
На третьем месте ОАЭ с 18 процентами продаж. Чтобы провести время в Эмиратах, россиянам пришлось в среднем заплатить за поездку 177 тысяч рублей.
Четвертая и пятая строчки рейтинга достались Турции и Таиланду соответственно. У первой средний чек оказался на уровне 129 тысяч рублей. Самым дорогим направлением из популярных этой весной стала Юго-Восточная Азия: за путевки россияне в среднем платили по 204 тысячи рублей.
По данным аналитиков интернет-магазина туров, отдыхать соотечественники в основном предпочитают в отелях категории "четыре и пять звезд", ездят парами и чаще всего выбирают среди всех типов питания завтраки и "все включено".
Туристы катаются на слоне в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыТаиландЕгипетОАЭотдых в РоссииКраснодарский крайТурциякуда можно лететьОтдых на море
 
 
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