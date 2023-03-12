https://ria.ru/20230312/tury-1857126936.html

Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной

Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной - РИА Новости, 12.03.2023

Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной

Наиболее популярными направлениями для отдыха весной у российских туристов стали Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и курорты Краснодарского края, сообщает... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T04:41

2023-03-12T04:41

2023-03-12T04:41

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оаэ

отдых в россии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Наиболее популярными направлениями для отдыха весной у российских туристов стали Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и курорты Краснодарского края, сообщает Travelata.ru.По данным аналитиков, самым дорогим оказался Таиланд, а дешевле всего обойдется отпуск на юге России.Весной большинство организованных туристов планируют отдохнуть в Египте. Туда отправится 21 процент от общего числа тех, кто приобрел путевки на это время. Средний чек для отдыха в Северной Африке составил более 151 тысячу рублей за тур.Российские курорты почти вплотную приблизились к пляжам Красного моря, они набрали 20 процентов. Но средний чек значительно скромнее – почти 48 тысяч рублей.На третьем месте ОАЭ с 18 процентами продаж. Чтобы провести время в Эмиратах, россиянам пришлось в среднем заплатить за поездку 177 тысяч рублей.Четвертая и пятая строчки рейтинга достались Турции и Таиланду соответственно. У первой средний чек оказался на уровне 129 тысяч рублей. Самым дорогим направлением из популярных этой весной стала Юго-Восточная Азия: за путевки россияне в среднем платили по 204 тысячи рублей.По данным аналитиков интернет-магазина туров, отдыхать соотечественники в основном предпочитают в отелях категории "четыре и пять звезд", ездят парами и чаще всего выбирают среди всех типов питания завтраки и "все включено".

https://ria.ru/20230309/tury-1856672984.html

таиланд

египет

оаэ

краснодарский край

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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