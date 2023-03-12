Эксперты рассказали, где россияне будут отдыхать весной
Российские туристы покупают весной путевки в Египет, ОАЭ, Турцию, Таиланд и на Кубань
© РИА Новости / Марина ПервухинаТуристы самостоятельно накладывают еду на завтраке в ресторане отеля
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Наиболее популярными направлениями для отдыха весной у российских туристов стали Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и курорты Краснодарского края, сообщает Travelata.ru.
По данным аналитиков, самым дорогим оказался Таиланд, а дешевле всего обойдется отпуск на юге России.
Весной большинство организованных туристов планируют отдохнуть в Египте. Туда отправится 21 процент от общего числа тех, кто приобрел путевки на это время. Средний чек для отдыха в Северной Африке составил более 151 тысячу рублей за тур.
Российские курорты почти вплотную приблизились к пляжам Красного моря, они набрали 20 процентов. Но средний чек значительно скромнее – почти 48 тысяч рублей.
На третьем месте ОАЭ с 18 процентами продаж. Чтобы провести время в Эмиратах, россиянам пришлось в среднем заплатить за поездку 177 тысяч рублей.
Четвертая и пятая строчки рейтинга достались Турции и Таиланду соответственно. У первой средний чек оказался на уровне 129 тысяч рублей. Самым дорогим направлением из популярных этой весной стала Юго-Восточная Азия: за путевки россияне в среднем платили по 204 тысячи рублей.
По данным аналитиков интернет-магазина туров, отдыхать соотечественники в основном предпочитают в отелях категории "четыре и пять звезд", ездят парами и чаще всего выбирают среди всех типов питания завтраки и "все включено".