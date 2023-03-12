https://ria.ru/20230312/tsel-1857288403.html

Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене

Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене - РИА Новости, 12.03.2023

Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене

Главной целью США было и является жесткое удержание мирового господства, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T04:04

2023-03-12T04:04

2023-03-12T05:27

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главной целью США было и является жесткое удержание мирового господства, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Это не первое его резкое заявление в адрес американских властей. Так, 14 января Янг призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.Ранее член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший заявил, что из-за украинского конфликта "однополярная гегемония" Штатов терпит крах.

https://ria.ru/20230211/tsel-1851454392.html

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