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Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене - РИА Новости, 12.03.2023
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04:04 12.03.2023 (обновлено: 05:27 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/tsel-1857288403.html
Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене
Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене - РИА Новости, 12.03.2023
Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене
Главной целью США было и является жесткое удержание мирового господства, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T04:04
2023-03-12T05:27
в мире
кентукки
сша
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главной целью США было и является жесткое удержание мирового господства, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Это не первое его резкое заявление в адрес американских властей. Так, 14 января Янг призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.Ранее член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший заявил, что из-за украинского конфликта "однополярная гегемония" Штатов терпит крах.
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в мире, кентукки, сша
В мире, Кентукки, США
Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене

Американский политик Янг: с 1943 года целью США является удержание мирового господства

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главной целью США было и является жесткое удержание мирового господства, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
«

"Примерно с 1943 года вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам", — заявил политик.

Это не первое его резкое заявление в адрес американских властей. Так, 14 января Янг призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.
Ранее член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший заявил, что из-за украинского конфликта "однополярная гегемония" Штатов терпит крах.
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