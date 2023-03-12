Американский политик раскрыл главную цель США на мировой арене
Американский политик Янг: с 1943 года целью США является удержание мирового господства
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главной целью США было и является жесткое удержание мирового господства, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
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"Примерно с 1943 года вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам", — заявил политик.
Это не первое его резкое заявление в адрес американских властей. Так, 14 января Янг призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По его мнению, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.
Ранее член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший заявил, что из-за украинского конфликта "однополярная гегемония" Штатов терпит крах.