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СМИ: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню - РИА Новости, 12.03.2023
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03:50 12.03.2023 (обновлено: 03:52 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/tayvan-1857288100.html
СМИ: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню
СМИ: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню - РИА Новости, 12.03.2023
СМИ: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню
Новый комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании будет включать в себя упоминание угрозы, которую КНР представляет для... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T03:50
2023-03-12T03:52
в мире
китай
великобритания
тайвань
риши сунак
лиз трасс
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новый комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании будет включать в себя упоминание угрозы, которую КНР представляет для Тайваня, сообщает газета Telegraph. "Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики был обновлен, чтобы включить упоминание угрозы, которую Китай представляет для Тайваня", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, в "обновленном" документе премьера Риши Сунака, который будет опубликован в понедельник, предпринята попытка найти баланс между более жестким подходом к "вызывающему" поведению Китая и сохранением сотрудничества в определенных областях. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" в документе названа Россия. Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс обещала "придать новую форму внешней политике" Британии и пересмотреть опубликованный в прошлом году документ под названием "Комплексный обзор политики в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики", в котором определяются приоритеты Британии в дипломатии и обороне на следующее десятилетие. Она планировала объявить Китай "угрозой" для национальной безопасности страны.
https://ria.ru/20230308/tayvan-1856533329.html
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в мире, китай, великобритания, тайвань, риши сунак, лиз трасс
В мире, Китай, Великобритания, Тайвань, Риши Сунак, Лиз Трасс
СМИ: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню

Telegraph: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза КНР для Тайваня

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новый комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании будет включать в себя упоминание угрозы, которую КНР представляет для Тайваня, сообщает газета Telegraph.
"Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики был обновлен, чтобы включить упоминание угрозы, которую Китай представляет для Тайваня", - говорится в сообщении издания.
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Тайвань отследил за сутки семь китайских самолетов вблизи острова
8 марта, 08:21
Как отмечает газета, в "обновленном" документе премьера Риши Сунака, который будет опубликован в понедельник, предпринята попытка найти баланс между более жестким подходом к "вызывающему" поведению Китая и сохранением сотрудничества в определенных областях.
Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" в документе названа Россия.
Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс обещала "придать новую форму внешней политике" Британии и пересмотреть опубликованный в прошлом году документ под названием "Комплексный обзор политики в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики", в котором определяются приоритеты Британии в дипломатии и обороне на следующее десятилетие. Она планировала объявить Китай "угрозой" для национальной безопасности страны.
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