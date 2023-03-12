https://ria.ru/20230312/tayvan-1857288100.html

СМИ: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню

СМИ: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню - РИА Новости, 12.03.2023

СМИ: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню

Новый комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании будет включать в себя упоминание угрозы, которую КНР представляет для... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T03:50

2023-03-12T03:50

2023-03-12T03:52

в мире

китай

великобритания

тайвань

риши сунак

лиз трасс

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новый комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании будет включать в себя упоминание угрозы, которую КНР представляет для Тайваня, сообщает газета Telegraph. "Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики был обновлен, чтобы включить упоминание угрозы, которую Китай представляет для Тайваня", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, в "обновленном" документе премьера Риши Сунака, который будет опубликован в понедельник, предпринята попытка найти баланс между более жестким подходом к "вызывающему" поведению Китая и сохранением сотрудничества в определенных областях. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" в документе названа Россия. Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс обещала "придать новую форму внешней политике" Британии и пересмотреть опубликованный в прошлом году документ под названием "Комплексный обзор политики в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики", в котором определяются приоритеты Британии в дипломатии и обороне на следующее десятилетие. Она планировала объявить Китай "угрозой" для национальной безопасности страны.

https://ria.ru/20230308/tayvan-1856533329.html

https://ria.ru/20230307/kitay-1856268162.html

китай

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в мире, китай, великобритания, тайвань, риши сунак, лиз трасс