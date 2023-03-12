https://ria.ru/20230312/tanki-1857323448.html

Российские военные заявили, что готовы к встрече с западными танками

Российские военные заявили, что готовы к встрече с западными танками - РИА Новости, 12.03.2023

Российские военные заявили, что готовы к встрече с западными танками

Российские военные, выполняющие задачи во время спецоперации, готовы к встрече с западной техникой, рассказал РИА Новости танкист с позывным Большой. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:11

2023-03-12T12:11

2023-03-12T14:40

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m1 abrams

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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Российские военные, выполняющие задачи во время спецоперации, готовы к встрече с западной техникой, рассказал РИА Новости танкист с позывным Большой. "Да, слышал, "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры". Мы готовы на 100 процентов защитить нашу Родину. Изучали технические характеристики, куда можно поразить машину", — рассказал собеседник агентства. Так, для поражения танка Leopard следует бить с левой стороны от механика, поскольку там находится боеукладка, пояснил он."С правой стороны если попадаешь — они сидят втроем друг за другом — ты поражаешь троих членов экипажа как минимум. И с левого борта в районе башни тоже находится боекомплект у них. Это "Леопард". "Абрамс" легко поразить под башню. К встрече с "Леопардами" "Абрамсами" и "Челленджерами" готов", — подчеркнул военный.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857320711.html

https://ria.ru/20230311/oruzhie-1857167804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы готовы на 100%" – танкисты ВС РФ о противодействии западным бронемашинам "Мы готовы на 100%" – танкисты ВС РФ о противодействии западным бронемашинам 2023-03-12T12:11 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

m1 abrams, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, нато, сергей лавров, украина, сша