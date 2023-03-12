https://ria.ru/20230312/tanki-1857323448.html
Российские военные заявили, что готовы к встрече с западными танками
Российские военные заявили, что готовы к встрече с западными танками - РИА Новости, 12.03.2023
Российские военные заявили, что готовы к встрече с западными танками
Российские военные, выполняющие задачи во время спецоперации, готовы к встрече с западной техникой, рассказал РИА Новости танкист с позывным Большой. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:11
2023-03-12T12:11
2023-03-12T14:40
специальная военная операция на украине
m1 abrams
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
нато
сергей лавров
украина
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Российские военные, выполняющие задачи во время спецоперации, готовы к встрече с западной техникой, рассказал РИА Новости танкист с позывным Большой. "Да, слышал, "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры". Мы готовы на 100 процентов защитить нашу Родину. Изучали технические характеристики, куда можно поразить машину", — рассказал собеседник агентства. Так, для поражения танка Leopard следует бить с левой стороны от механика, поскольку там находится боеукладка, пояснил он."С правой стороны если попадаешь — они сидят втроем друг за другом — ты поражаешь троих членов экипажа как минимум. И с левого борта в районе башни тоже находится боекомплект у них. Это "Леопард". "Абрамс" легко поразить под башню. К встрече с "Леопардами" "Абрамсами" и "Челленджерами" готов", — подчеркнул военный.В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857320711.html
https://ria.ru/20230311/oruzhie-1857167804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мы готовы на 100%" – танкисты ВС РФ о противодействии западным бронемашинам
"Мы готовы на 100%" – танкисты ВС РФ о противодействии западным бронемашинам
2023-03-12T12:11
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
m1 abrams, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, нато, сергей лавров, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, M1 Abrams, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лавров, Украина, США
Российские военные заявили, что готовы к встрече с западными танками
Российские военные сообщили о готовности к встрече в бою с западными танками
ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Российские военные, выполняющие задачи во время спецоперации, готовы к встрече с западной техникой, рассказал РИА Новости танкист с позывным Большой.
"Да, слышал, "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры". Мы готовы на 100 процентов защитить нашу Родину. Изучали технические характеристики, куда можно поразить машину", — рассказал собеседник агентства.
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Так, для поражения танка Leopard следует бить с левой стороны от механика, поскольку там находится боеукладка, пояснил он.
Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Танк вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.
"С правой стороны если попадаешь — они сидят втроем друг за другом — ты поражаешь троих членов экипажа как минимум. И с левого борта в районе башни тоже находится боекомплект у них. Это "Леопард". "Абрамс" легко поразить под башню. К встрече с "Леопардами" "Абрамсами" и "Челленджерами" готов", — подчеркнул военный.
В конце января Берлин после давления со стороны партнеров по НАТО
заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. На первом этапе планируется предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США также анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что эти поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии
и других стран.
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