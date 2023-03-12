https://ria.ru/20230312/tank-1857315938.html

Российский танкист рассказал о преимуществах нового Т-90М

Российский танкист рассказал о преимуществах нового Т-90М - РИА Новости, 12.03.2023

Российский танкист рассказал о преимуществах нового Т-90М

Оборудование нового танка Т-90М повышает его живучесть, делает более незаметным и улучшает ситуационную осведомленность экипажа, рассказал РИА Новости танкист с РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:05

2023-03-12T11:05

2023-03-12T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

т-90м

нато

западный военный округ (зво)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857319205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_674739247827e19b5f0e676c18f1c75b.jpg

ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Оборудование нового танка Т-90М повышает его живучесть, делает более незаметным и улучшает ситуационную осведомленность экипажа, рассказал РИА Новости танкист с позывным Азер. "Да, данная машина, даже скажу — самая наилучшая, обладает самым новым оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон, а также сохранять жизнь членам экипажа: ПТУР прилетал, бронебойный снаряд прилетал — танк выдерживает все", — сказал он. Так, в машине установлена новая система самонаведения, которая помогает обнаруживать противника, когда он наводится на танк, и ставит помехи, давая экипажу возможность сменить позицию. По словам танкиста, она уже однажды выручила экипаж, сбив наведение летевшей по танку ракеты. Кроме того, специальный маскировочный комплекс снижает тепловую заметность Т-90М."В натовской технике такого нету. Мы всегда их видим, они нас не палят", — добавил танкист. В Т-90М имеется два прицела: отдельно для командира и наводчика. Они могут давать друг другу целеуказание и вместе наблюдать за одной целью. Преимущество дает и автомат заряжания — он надежнее человека в западных танках, так как в случае попадания члена экипажа может контузить.

https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские танкисты о преимуществах нового Т-90М Российские танкисты о преимуществах нового Т-90М 2023-03-12T11:05 true PT2M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, т-90м, нато, западный военный округ (зво)