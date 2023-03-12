https://ria.ru/20230312/tank-1857315938.html
Российский танкист рассказал о преимуществах нового Т-90М
Российский танкист рассказал о преимуществах нового Т-90М - РИА Новости, 12.03.2023
Российский танкист рассказал о преимуществах нового Т-90М
Оборудование нового танка Т-90М повышает его живучесть, делает более незаметным и улучшает ситуационную осведомленность экипажа, рассказал РИА Новости танкист с РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:05
2023-03-12T11:05
2023-03-12T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
т-90м
нато
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Оборудование нового танка Т-90М повышает его живучесть, делает более незаметным и улучшает ситуационную осведомленность экипажа, рассказал РИА Новости танкист с позывным Азер. "Да, данная машина, даже скажу — самая наилучшая, обладает самым новым оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон, а также сохранять жизнь членам экипажа: ПТУР прилетал, бронебойный снаряд прилетал — танк выдерживает все", — сказал он. Так, в машине установлена новая система самонаведения, которая помогает обнаруживать противника, когда он наводится на танк, и ставит помехи, давая экипажу возможность сменить позицию. По словам танкиста, она уже однажды выручила экипаж, сбив наведение летевшей по танку ракеты. Кроме того, специальный маскировочный комплекс снижает тепловую заметность Т-90М."В натовской технике такого нету. Мы всегда их видим, они нас не палят", — добавил танкист. В Т-90М имеется два прицела: отдельно для командира и наводчика. Они могут давать друг другу целеуказание и вместе наблюдать за одной целью. Преимущество дает и автомат заряжания — он надежнее человека в западных танках, так как в случае попадания члена экипажа может контузить.
https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские танкисты о преимуществах нового Т-90М
Российские танкисты о преимуществах нового Т-90М
2023-03-12T11:05
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PT2M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, т-90м, нато, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Т-90М, НАТО, Западный военный округ (ЗВО)
Российский танкист рассказал о преимуществах нового Т-90М
Российский танкист с позывным Азер рассказал о преимуществах нового Т-90М
ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Оборудование нового танка Т-90М повышает его живучесть, делает более незаметным и улучшает ситуационную осведомленность экипажа, рассказал РИА Новости танкист с позывным Азер.
"Да, данная машина, даже скажу — самая наилучшая, обладает самым новым оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон, а также сохранять жизнь членам экипажа: ПТУР прилетал, бронебойный снаряд прилетал — танк выдерживает все", — сказал он.
Танк Т-90: тактико-технические характеристики, сравнение с техникой НАТО
Так, в машине установлена новая система самонаведения, которая помогает обнаруживать противника, когда он наводится на танк, и ставит помехи, давая экипажу возможность сменить позицию. По словам танкиста, она уже однажды выручила экипаж, сбив наведение летевшей по танку ракеты.
Кроме того, специальный маскировочный комплекс снижает тепловую заметность Т-90М
.
"В натовской технике такого нету. Мы всегда их видим, они нас не палят", — добавил танкист.
В Т-90М имеется два прицела: отдельно для командира и наводчика. Они могут давать друг другу целеуказание и вместе наблюдать за одной целью.
Преимущество дает и автомат заряжания — он надежнее человека в западных танках, так как в случае попадания члена экипажа может контузить.