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Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB - РИА Новости, 12.03.2023
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12:20 12.03.2023 (обновлено: 20:34 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html
Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB
Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB - РИА Новости, 12.03.2023
Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB
Власти Великобритании разрабатывают планы по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), говорится в заявлении министра... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:20
2023-03-12T20:34
экономика
великобритания
сша
джереми хант
риши сунак
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Великобритании разрабатывают планы по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), говорится в заявлении министра финансов Джереми Ханта. Ранее главу британского Минфина призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в стране после того, как крах банка вызвал "хаос". "Правительство рассматривает данный вопрос как высокоприоритетный... а также активно работает над решением, позволяющим избежать или свести к минимуму ущерб некоторым из наших наиболее перспективных компаний в Великобритании", - приводятся слова Ханта в заявлении на сайте правительства. Согласно коммюнике, на выходных управляющий Банка Англии, премьер-министр Риши Сунак и глава Минфина обсудили ситуацию вокруг краха банка. По данным газеты Financial Times, более 200 руководителей британских технологических компаний призвали правительство Великобритании вмешаться в ситуацию с закрытием Silicon Valley Bank. Как отмечает издание, они предупредили, что многие компании столкнулись с "экзистенциальной угрозой", потому что работали с британским подразделением банка. По данным исполнительного директора организации, представляющей британские технологические компании, Дома Халласа, это "настоящий момент кризиса для британских стартапов". В пятницу Банк Англии опубликовал заявление, в котором заявил, что намерен обратиться в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британском подразделении Silicon Valley Bank. Газета Washington Post также писала, что SVB занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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экономика, великобритания, сша, джереми хант, риши сунак, банкротство silicon valley bank
Экономика, Великобритания, США, Джереми Хант, Риши Сунак, Банкротство Silicon Valley Bank
Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB

Глава Минфина Хант: британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB

© AP Photo / Jeff ChiuСотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Великобритании разрабатывают планы по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), говорится в заявлении министра финансов Джереми Ханта.
Ранее главу британского Минфина призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в стране после того, как крах банка вызвал "хаос".
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Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
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"Правительство рассматривает данный вопрос как высокоприоритетный... а также активно работает над решением, позволяющим избежать или свести к минимуму ущерб некоторым из наших наиболее перспективных компаний в Великобритании", - приводятся слова Ханта в заявлении на сайте правительства.
Согласно коммюнике, на выходных управляющий Банка Англии, премьер-министр Риши Сунак и глава Минфина обсудили ситуацию вокруг краха банка.
По данным газеты Financial Times, более 200 руководителей британских технологических компаний призвали правительство Великобритании вмешаться в ситуацию с закрытием Silicon Valley Bank. Как отмечает издание, они предупредили, что многие компании столкнулись с "экзистенциальной угрозой", потому что работали с британским подразделением банка. По данным исполнительного директора организации, представляющей британские технологические компании, Дома Халласа, это "настоящий момент кризиса для британских стартапов".
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В пятницу Банк Англии опубликовал заявление, в котором заявил, что намерен обратиться в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британском подразделении Silicon Valley Bank.
Газета Washington Post также писала, что SVB занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.
Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.
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ЭкономикаВеликобританияСШАДжереми ХантРиши СунакБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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