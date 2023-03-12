https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html

Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB

Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB - РИА Новости, 12.03.2023

Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB

Власти Великобритании разрабатывают планы по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), говорится в заявлении министра... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:20

2023-03-12T12:20

2023-03-12T20:34

экономика

великобритания

сша

джереми хант

риши сунак

банкротство silicon valley bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857265443_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3999ab085a6eb8661b91325c6421bd95.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Великобритании разрабатывают планы по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), говорится в заявлении министра финансов Джереми Ханта. Ранее главу британского Минфина призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в стране после того, как крах банка вызвал "хаос". "Правительство рассматривает данный вопрос как высокоприоритетный... а также активно работает над решением, позволяющим избежать или свести к минимуму ущерб некоторым из наших наиболее перспективных компаний в Великобритании", - приводятся слова Ханта в заявлении на сайте правительства. Согласно коммюнике, на выходных управляющий Банка Англии, премьер-министр Риши Сунак и глава Минфина обсудили ситуацию вокруг краха банка. По данным газеты Financial Times, более 200 руководителей британских технологических компаний призвали правительство Великобритании вмешаться в ситуацию с закрытием Silicon Valley Bank. Как отмечает издание, они предупредили, что многие компании столкнулись с "экзистенциальной угрозой", потому что работали с британским подразделением банка. По данным исполнительного директора организации, представляющей британские технологические компании, Дома Халласа, это "настоящий момент кризиса для британских стартапов". В пятницу Банк Англии опубликовал заявление, в котором заявил, что намерен обратиться в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британском подразделении Silicon Valley Bank. Газета Washington Post также писала, что SVB занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857257838.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, сша, джереми хант, риши сунак, банкротство silicon valley bank