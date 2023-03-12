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Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley - РИА Новости, 12.03.2023
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03:44 12.03.2023 (обновлено: 03:52 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/svb-1857287726.html
Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley
Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley - РИА Новости, 12.03.2023
Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley
Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T03:44
2023-03-12T03:52
калифорния
сша
джо байден
гэвин ньюсом
джанет йеллен
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом. "Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и меры ответа на случившееся", - говорится в сообщении. Байден также обсудил с Ньюсомом поддержку штата в ликвидации последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей, говорится в сообщении. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
https://ria.ru/20230312/svb-1857280577.html
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калифорния, сша, джо байден, гэвин ньюсом, джанет йеллен, в мире
Калифорния, США, Джо Байден, Гэвин Ньюсом, Джанет Йеллен, В мире
Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley

Президент США Байден обсудил с губернатором Калифорнии Ньюсомом банкротство Silicon Valley

© AP Photo / Jeff ChiuПолиция возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния
Полиция возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Полиция возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом.
"Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и меры ответа на случившееся", - говорится в сообщении.
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Байден также обсудил с Ньюсомом поддержку штата в ликвидации последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей, говорится в сообщении.
Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.
FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
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КалифорнияСШАДжо БайденГэвин НьюсомДжанет ЙелленВ мире
 
 
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