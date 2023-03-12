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Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley

Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley - РИА Новости, 12.03.2023

Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley

Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T03:44

2023-03-12T03:44

2023-03-12T03:52

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом. "Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и меры ответа на случившееся", - говорится в сообщении. Байден также обсудил с Ньюсомом поддержку штата в ликвидации последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей, говорится в сообщении. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

https://ria.ru/20230312/svb-1857280577.html

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