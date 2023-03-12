https://ria.ru/20230312/svb-1857287726.html
Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley
Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley - РИА Новости, 12.03.2023
Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley
Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T03:44
2023-03-12T03:44
2023-03-12T03:52
калифорния
сша
джо байден
гэвин ньюсом
джанет йеллен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857256995_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_50078440c6cbda0e67f61fd8add02dfb.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом. "Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и меры ответа на случившееся", - говорится в сообщении. Байден также обсудил с Ньюсомом поддержку штата в ликвидации последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей, говорится в сообщении. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
https://ria.ru/20230312/svb-1857280577.html
https://ria.ru/20230311/kriptovalyuta-1857271181.html
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857256995_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e1238c406763a6fb04d2aa0cae47229f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, сша, джо байден, гэвин ньюсом, джанет йеллен, в мире
Калифорния, США, Джо Байден, Гэвин Ньюсом, Джанет Йеллен, В мире
Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley
Президент США Байден обсудил с губернатором Калифорнии Ньюсомом банкротство Silicon Valley
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Белый дом.
"Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и меры ответа на случившееся", - говорится в сообщении.
Минфин Британии призвали вмешаться из-за банкротства SVB, сообщили СМИ
Байден также обсудил с Ньюсомом поддержку штата в ликвидации последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей, говорится в сообщении.
Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.
FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Министр финансов США Джанет Йеллен
в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
Криптовалюта USD Coin резко упала в цене после новости о банкротстве SVB