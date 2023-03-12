Минфин Британии призвали вмешаться из-за банкротства SVB, сообщили СМИ
Times: минфин Британии призвали вмешаться, поскольку банкротство SVB вызвало хаос
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министра финансов Великобритании Джеремеми Ханта призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в стране после того, как крах банка Silicon Valley вызвал "хаос", сообщает британская газета Times.
"Министра финансов Джереми Ханта призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в технологическом секторе после того, как крах банка Silicon Valley вызвал хаос", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты Financial Times, более 200 руководителей британских технологический компаний призвали правительство Великобритании вмешаться в ситуацию с закрытием банка Silicon Valley. Как отмечает издание, они предупредили, что многие компания столкнулись с "экзистенциальной угрозой", потому что работали с британским подразделением банка Silicon Valley.
В пятницу Банк Англии опубликовал заявление, в котором заявил, что намерен обратиться в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британском подразделении банка Silicon Valley.
Silicon Valley занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны, говорится в статье.
Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.
Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.