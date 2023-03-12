https://ria.ru/20230312/svb-1857280577.html

Минфин Британии призвали вмешаться из-за банкротства SVB, сообщили СМИ

Минфин Британии призвали вмешаться из-за банкротства SVB, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2023

Минфин Британии призвали вмешаться из-за банкротства SVB, сообщили СМИ

Министра финансов Великобритании Джеремеми Ханта призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в стране после того, как крах банка Silicon Valley... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:04

2023-03-12T00:04

2023-03-12T00:19

экономика

великобритания

сша

калифорния

джереми хант

джанет йеллен

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министра финансов Великобритании Джеремеми Ханта призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в стране после того, как крах банка Silicon Valley вызвал "хаос", сообщает британская газета Times. "Министра финансов Джереми Ханта призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в технологическом секторе после того, как крах банка Silicon Valley вызвал хаос", - говорится в сообщении издания. По данным газеты Financial Times, более 200 руководителей британских технологический компаний призвали правительство Великобритании вмешаться в ситуацию с закрытием банка Silicon Valley. Как отмечает издание, они предупредили, что многие компания столкнулись с "экзистенциальной угрозой", потому что работали с британским подразделением банка Silicon Valley. В пятницу Банк Англии опубликовал заявление, в котором заявил, что намерен обратиться в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британском подразделении банка Silicon Valley. Silicon Valley занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны, говорится в статье. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

https://ria.ru/20230311/bank-1857279593.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html

великобритания

сша

калифорния

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экономика, великобритания, сша, калифорния, джереми хант, джанет йеллен