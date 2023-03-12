https://ria.ru/20230312/sudan-1857311548.html
Судан сможет начать переговоры о разморозке помощи, заявил посол в Москве
Судан сможет начать переговоры о разморозке помощи, заявил посол в Москве - РИА Новости, 12.03.2023
Судан сможет начать переговоры о разморозке помощи, заявил посол в Москве
Судан после перехода власти к гражданскому правительству сможет обсудить с США и Всемирным банком разморозку международной помощи, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:34
2023-03-12T10:34
2023-03-12T19:41
в мире
судан
россия
сша
всемирный банк
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Судан после перехода власти к гражданскому правительству сможет обсудить с США и Всемирным банком разморозку международной помощи, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. В октябре 2021 года после смены власти в Судане США заморозили финансовую помощь Судану, позднее о приостановке помощи стране объявил и Всемирный банк. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
https://ria.ru/20230312/sudan-1857310588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, россия, сша, всемирный банк
В мире, Судан, Россия, США, Всемирный банк
Судан сможет начать переговоры о разморозке помощи, заявил посол в Москве
Посол в Москве: Судан после смены власти сможет обсудить разморозку международной помощи