https://ria.ru/20230312/sudan-1857311548.html

Судан сможет начать переговоры о разморозке помощи, заявил посол в Москве

Судан сможет начать переговоры о разморозке помощи, заявил посол в Москве - РИА Новости, 12.03.2023

Судан сможет начать переговоры о разморозке помощи, заявил посол в Москве

Судан после перехода власти к гражданскому правительству сможет обсудить с США и Всемирным банком разморозку международной помощи, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:34

2023-03-12T10:34

2023-03-12T19:41

в мире

судан

россия

сша

всемирный банк

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Судан после перехода власти к гражданскому правительству сможет обсудить с США и Всемирным банком разморозку международной помощи, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. В октябре 2021 года после смены власти в Судане США заморозили финансовую помощь Судану, позднее о приостановке помощи стране объявил и Всемирный банк. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

https://ria.ru/20230312/sudan-1857310588.html

судан

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, россия, сша, всемирный банк