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Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
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10:13 12.03.2023 (обновлено: 10:37 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/sudan-1857309386.html
Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России, заявил посол
Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России, заявил посол
Вопрос о базе ВМФ России в Судане находится в стадии рассмотрения, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:13
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вопрос о базе ВМФ России в Судане находится в стадии рассмотрения, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом Республики Судан. Если вы следите за новостями, то знаете, что у нас нет полномочного органа, который мог бы подписать такое соглашение. Поэтому вопрос находится на стадии рассмотрения, в том числе оно зависит от формирования законодательного органа в Судане и его ратификации им", - сказал Сирраджа. Он добавил, что вопрос формата базы должен обсуждаться экспертными представителями Судана и России. Глава дипмиссии также рассказал, что политический кризис в стране может разрешиться в будущем. "Как я думаю, это возможно уже в ближайшем будущем: гражданские силы уже взаимодействуют друг с другом, ведут переговоры, и результатом этого стали рамочные договоренности, подписанные в декабре прошлого года", - подчеркнул Сирраджа. Ранее по итогам визита в Судан министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации. Ранее суданский военный лидер, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в интервью РИА Новости после роспуска органов власти вследствие переворота, что Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране. О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230312/sudan-1857305549.html
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россия, судан, сергей лавров, в мире
Россия, Судан, Сергей Лавров, В мире
Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России, заявил посол

Посол в Москве заявил, что Судан рассматривает вопрос о базе российского флота в стране

© Фото : Константин ПреображенскийПосол Судана в России Мохаммед Сиррадж
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Константин Преображенский
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вопрос о базе ВМФ России в Судане находится в стадии рассмотрения, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
"Это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом Республики Судан. Если вы следите за новостями, то знаете, что у нас нет полномочного органа, который мог бы подписать такое соглашение. Поэтому вопрос находится на стадии рассмотрения, в том числе оно зависит от формирования законодательного органа в Судане и его ратификации им", - сказал Сирраджа.
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Он добавил, что вопрос формата базы должен обсуждаться экспертными представителями Судана и России. Глава дипмиссии также рассказал, что политический кризис в стране может разрешиться в будущем.
"Как я думаю, это возможно уже в ближайшем будущем: гражданские силы уже взаимодействуют друг с другом, ведут переговоры, и результатом этого стали рамочные договоренности, подписанные в декабре прошлого года", - подчеркнул Сирраджа.
Ранее по итогам визита в Судан министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации.
Ранее суданский военный лидер, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в интервью РИА Новости после роспуска органов власти вследствие переворота, что Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
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