https://ria.ru/20230312/sudan-1857309386.html

Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России, заявил посол

Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023

Судан рассматривает вопрос о базе ВМФ России, заявил посол

Вопрос о базе ВМФ России в Судане находится в стадии рассмотрения, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:13

2023-03-12T10:13

2023-03-12T10:37

россия

судан

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850371430_0:206:623:556_1920x0_80_0_0_c42a4943b4444b4c71e15cce154a9666.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вопрос о базе ВМФ России в Судане находится в стадии рассмотрения, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом Республики Судан. Если вы следите за новостями, то знаете, что у нас нет полномочного органа, который мог бы подписать такое соглашение. Поэтому вопрос находится на стадии рассмотрения, в том числе оно зависит от формирования законодательного органа в Судане и его ратификации им", - сказал Сирраджа. Он добавил, что вопрос формата базы должен обсуждаться экспертными представителями Судана и России. Глава дипмиссии также рассказал, что политический кризис в стране может разрешиться в будущем. "Как я думаю, это возможно уже в ближайшем будущем: гражданские силы уже взаимодействуют друг с другом, ведут переговоры, и результатом этого стали рамочные договоренности, подписанные в декабре прошлого года", - подчеркнул Сирраджа. Ранее по итогам визита в Судан министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации. Ранее суданский военный лидер, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в интервью РИА Новости после роспуска органов власти вследствие переворота, что Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране. О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

https://ria.ru/20230312/sudan-1857305549.html

https://ria.ru/20230312/valyuta-1857295636.html

россия

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, судан, сергей лавров, в мире